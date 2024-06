USA vyzvali Izrael na transparentnosť po útoku na školu UNRWA

Washington/New York 6. júna (TASR) - Spojené štáty vyzvali vo štvrtok Izrael, aby bol transparentný v súvislosti s útokom na školu spravovanú OSN v Pásme Gazy. Útok pritom vo štvrtok odsúdil generálny tajomník OSN António Guterres, informuje TASR podľa správ agentúry AFP.



"Izraelská vláda uviedla, že zverejní viac informácií o tomto útoku vrátane mien tých, ktorí pri ňom zomreli. Očakávame, že bude plne transparentný pri zverejňovaní týchto informácií," uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.



Izraelská armáda uviedla, že zabila niekoľko teroristov pri "presnom útoku" na objekt palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktorý bol súčasťou školy v oblasti utečeneckého tábora Nusajrát. Podľa armády sa v areáli školy nachádzalo asi 20 až 30 bojovníkov Hamasu.



Miller uviedol, že Spojené štáty veria vyhodnoteniu Izraela, že bojovníci Hamasu sa niekedy ukrývajú v objektoch civilnej infraštruktúry. Washington však podľa neho čaká na ďalšie informácie.



Podľa nemocnice al-Aksá nachádzajúcej sa v Pásme Gazy zomrelo pri útoku najmenej 37 ľudí. "Videli sme tvrdenia, že pri tomto útoku bolo zabitých 14 detí.... ak je to pravda, že bolo zabitých 14 detí. To nie sú teroristi," uviedol Miller.



"Je to len ďalší hrozný príklad ceny, ktorú platia civilisti - palestínski muži, ženy a deti, ktorí sa snažia prežiť," uviedol v reakcii na útok hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric.



Generálny komisár úradu OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) Philippe Lazzarini vo štvrtok uviedol, že Izrael bombardoval jednu zo škôl jeho organizácie bez toho, aby vopred varoval tisíce vysídlených ľudí, ktorí v nej našli útočisko.