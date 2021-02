USA vyzvali jemenských povstalcov na zastavenie útokov

Washington 11. februára (TASR) - Spojené štáty vyzvali v stredu jemenských povstalcov, tzv. húsíov, aby zastavili útočné operácie a zapojili sa do mierových rokovaní o ukončení vojny v Jemene. Výzva zaznela po stredajšom útoku dronmi na letisko v južnej časti Saudskej Arábie, ku ktorému sa prihlásili húsíovia, informovala agentúra AFP.



"Vojna v Jemene nemá vojenské riešenie. Opäť vyzývame húsíov, aby okamžite prestali vykonávať tieto agresívne činy," povedal novinárom hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price.



Jemenskí šiitskí vzbúrenci by podľa neho mali dokázať, že sú "odhodlaní konštruktívne sa zapojiť do mierových rokovaní". O urovnaní jemenského konfliktu v súčasnosti rokuje v Saudskej Arábii novovymenovaný osobitný vyslanec USA pre Jemen Timothy Lenderking.



Spojené štáty len minulý týždeň avizovali, že vyradia húsíov zo svojho zoznamu teroristických skupín, aby tak ďalej nezhoršovali už aj tak veľmi zlú humanitárnu situáciu v Jemene. Stredajší útok na tomto zámere nič nemení.



Zámer ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena "vyradiť húsíov zo zoznamu nemá absolútne nič spoločné s ich odsúdeniahodným konaním," zdôraznil Price. Spojené štáty podľa neho plne podporujú Saudskú Arábiu pri obrane jej územia.



Jemen, najchudobnejšiu arabskú krajinu už roky sužuje vojna, v ktorej proti sebe bojujú jednotky lojálne medzinárodne uznávanému prezidentovi Abdovi Rabbuhovi Mansúrovi Hádímu a povstaleckí húsíovia. Na strane prezidentových síl od roku 2015 bojuje koalícia na čele so sunnitskou Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi. Vzbúrencov naopak podporuje regionálna šiitská mocnosť Irán.