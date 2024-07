USA vyzvali Módího, aby Putinovi zdôraznil suverenitu Ukrajiny

Washington 8. júla (TASR) - Spojené štáty vyzvali v pondelok indického premiéra Naréndru Módího, aby počas návštevy Moskvy a stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v predvečer summitu NATO vo Washingtone zdôraznil územnú celistvosť Ukrajiny. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Vyzvali by sme Indiu, tak ako každú krajinu, ktorá sa zapája do dialógu s Ruskom, aby dala jasne najavo, že riešenie konfliktu na Ukrajine musí byť v súlade s Chartou OSN s rešpektom k územnej celistvosti Ukrajiny," povedal reportérom hovorca americkej diplomacie Mathew Miller.



Ako ďalej dodal, India je "strategickým partnerom", s ktorým sa Spojené štáty zapájajú do plnohodnotného a otvoreného dialógu vrátane obáv USA ohľadne vzťahov s Ruskom. Miller však zároveň zdôraznil, že nemá vedomosť o špecifických rozhovoroch s Indiou, ktoré sa týkajú Módího návštevy v Rusku.



Spojené štáty si vybudovali silné vzťahy s Indiou, ktorú považujú za vplyvného partnera vzhľadom na rozmach Číny, konštatuje AFP. Americký prezident Joe Biden pozval Módího na štátnu návštevu USA pred rokom.



India má dlhodobé vzťahy aj s Moskvou, ktoré sa datujú ešte do čias studenej vojny, a odmietla sa pripojiť k sankciám voči Rusku za vojnu na Ukrajine.