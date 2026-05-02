Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 2. máj 2026Meniny má Žigmund
< sekcia Zahraničie

USA vyzvali na okamžité prepustenie zosadenej líderky Su Ťij

Na snímke bývalá líderka krajiny Su Ťij sa rozpráva s úradníkmi na nezverejnenom mieste v Mjanmarsku 30. apríla 2026. Mjanmarský prezident Min Aun Hlain vo štvrtok 30. apríla 2026 nariadil presun zosadenej líderky Aun Schan Su Ťij do domáceho väzenia. Po vojenskom prevrate pred piatimi rokmi ju junta uväznila na základe obvinení, ktoré medzinárodné spoločenstvo považuje za politicky motivované. Hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa Stéphane Dujarric označil presun do domáceho väzenia za významný krok. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 2. mája (TASR) - Spojené štáty v piatok vyzvali Mjanmarsko na okamžité prepustenie zosadenej mjanmarskej líderky Aun Schan Su Ťij po tom, čo mjanmarský prezident Min Aun Hlain vo štvrtok nariadil jej presun do domáceho väzenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Naďalej vyzývame na jej okamžité a bezpodmienečné prepustenie,“ uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí. „Naliehame na režim, aby zabezpečil, aby mala Aun Schan Su Ťij náležitý prístup k zdravotnej starostlivosti, vzhľadom na pokračujúce správy o jej zlom zdravotnom stave,“ dodal.

Niekdajší líder vojenskej junty a súčasný prezident Min Aun Hlain v roku 2021 zvrhol demokraticky zvolenú vládu Su Ťij, ktorú následne zadržal na základe viacerých obvinení. Tie boli podľa organizácií na ochranu ľudských práv vykonštruované s cieľom odstrániť ju z politiky.

Po prevrate vypukla v Mjanmarsku občianska vojna, ktorá si vyžiadala tisíce mŕtvych a milión ľudí vyhnala zo svojich domovov.

Kancelária prezidenta vo štvrtok oznámila, že prezident „zmenil zvyšok trestu“ 80-ročnej Su Ťij tak, aby si ho odpykala „v určenom bydlisku“.

Bezprostredne nebolo jasné, kam ju premiestnia, ale vysokopostavený zdroj z jej rozpustenej strany Národná ligu za demokraciu (NLD) pre AFP povedal, že bude pravdepodobne držaná v izolácii niekde v hlavnom meste.
