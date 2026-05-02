< sekcia Zahraničie
USA vyzvali na okamžité prepustenie zosadenej líderky Su Ťij
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 2. mája (TASR) - Spojené štáty v piatok vyzvali Mjanmarsko na okamžité prepustenie zosadenej mjanmarskej líderky Aun Schan Su Ťij po tom, čo mjanmarský prezident Min Aun Hlain vo štvrtok nariadil jej presun do domáceho väzenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Naďalej vyzývame na jej okamžité a bezpodmienečné prepustenie,“ uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí. „Naliehame na režim, aby zabezpečil, aby mala Aun Schan Su Ťij náležitý prístup k zdravotnej starostlivosti, vzhľadom na pokračujúce správy o jej zlom zdravotnom stave,“ dodal.
Niekdajší líder vojenskej junty a súčasný prezident Min Aun Hlain v roku 2021 zvrhol demokraticky zvolenú vládu Su Ťij, ktorú následne zadržal na základe viacerých obvinení. Tie boli podľa organizácií na ochranu ľudských práv vykonštruované s cieľom odstrániť ju z politiky.
Po prevrate vypukla v Mjanmarsku občianska vojna, ktorá si vyžiadala tisíce mŕtvych a milión ľudí vyhnala zo svojich domovov.
Kancelária prezidenta vo štvrtok oznámila, že prezident „zmenil zvyšok trestu“ 80-ročnej Su Ťij tak, aby si ho odpykala „v určenom bydlisku“.
Bezprostredne nebolo jasné, kam ju premiestnia, ale vysokopostavený zdroj z jej rozpustenej strany Národná ligu za demokraciu (NLD) pre AFP povedal, že bude pravdepodobne držaná v izolácii niekde v hlavnom meste.
