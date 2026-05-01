USA vyzvali na priamu schôdzku lídrov Libanonu a Izraela
Výzva na priamu schôdzku lídrov krajín prišla počas krehkého prímeria medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh, ktoré bolo predĺžené do polovice mája.
Autor TASR
Washington 1. mája (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok vyzvali na priame stretnutie medzi libanonským prezidentom Džúzífom Awnom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Americké veľvyslanectvo v Bejrúte uviedlo, že Libanon stojí na križovatke a jeho obyvatelia majú historickú príležitosť získať späť svoju krajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Výzva na priamu schôdzku lídrov krajín prišla počas krehkého prímeria medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh, ktoré bolo predĺžené do polovice mája. Hizballáh začiatkom marca vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe odpálením rakiet na Izrael, ktorý reagoval bombardovaním a pozemnou inváziou do susednej krajiny.
Izraelskí a libanonskí predstavitelia sa tento mesiac stretli už dvakrát vo Washingtone. Za uplynulé desaťročia išlo o prvé priame rozhovory medzi oboma krajinami, ktoré sa vzájomne neuznávajú. Výsledkom týchto kontaktov bola dohoda o začatí priamych rokovaní medzi Libanonom a Izraelom.
Stretnutie medzi Awnom a Netanjahuom, ktoré by sprostredkoval americký prezident Donald Trump, by Libanonu „poskytlo príležitosť získať konkrétne záruky týkajúce sa plnej suverenity, územnej celistvosti, bezpečných hraníc, humanitárnej a rekonštrukčnej pomoci, ako aj úplného obnovenia libanonskej štátnej moci nad celým územím krajiny - zaručené Spojenými štátmi“, uviedlo veľvyslanectvo USA v Bejrúte na sieti X.
Libanonský prezident tento týždeň vyhlásil, že Izrael musí najprv plne dodržiavať prímerie a až potom sa môžu začať priame rokovania. Uviedol tiež, že Bejrút teraz čaká, kým Spojené štáty stanovia termín plánovaných rozhovorov.
Hoci sa počet útokov medzi Izraelom a Hizballáhom počas prímeria výrazne znížil, obe strany v nich pokračujú a vzájomne sa obviňujú z jeho porušovania. Hizballáh zároveň odmieta priame rozhovory s Izraelom, ako aj predchádzajúci záväzok Bejrútu o odzbrojení hnutia.
„Libanon stojí na križovatke. Jeho obyvateľom sa naskytla historická príležitosť získať späť svoju krajinu a formovať svoju budúcnosť ako skutočne zvrchovaný a nezávislý národ,“ dodalo americké veľvyslanectvo.
Výzva na priamu schôdzku lídrov krajín prišla počas krehkého prímeria medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh, ktoré bolo predĺžené do polovice mája. Hizballáh začiatkom marca vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe odpálením rakiet na Izrael, ktorý reagoval bombardovaním a pozemnou inváziou do susednej krajiny.
Izraelskí a libanonskí predstavitelia sa tento mesiac stretli už dvakrát vo Washingtone. Za uplynulé desaťročia išlo o prvé priame rozhovory medzi oboma krajinami, ktoré sa vzájomne neuznávajú. Výsledkom týchto kontaktov bola dohoda o začatí priamych rokovaní medzi Libanonom a Izraelom.
Stretnutie medzi Awnom a Netanjahuom, ktoré by sprostredkoval americký prezident Donald Trump, by Libanonu „poskytlo príležitosť získať konkrétne záruky týkajúce sa plnej suverenity, územnej celistvosti, bezpečných hraníc, humanitárnej a rekonštrukčnej pomoci, ako aj úplného obnovenia libanonskej štátnej moci nad celým územím krajiny - zaručené Spojenými štátmi“, uviedlo veľvyslanectvo USA v Bejrúte na sieti X.
Libanonský prezident tento týždeň vyhlásil, že Izrael musí najprv plne dodržiavať prímerie a až potom sa môžu začať priame rokovania. Uviedol tiež, že Bejrút teraz čaká, kým Spojené štáty stanovia termín plánovaných rozhovorov.
Hoci sa počet útokov medzi Izraelom a Hizballáhom počas prímeria výrazne znížil, obe strany v nich pokračujú a vzájomne sa obviňujú z jeho porušovania. Hizballáh zároveň odmieta priame rozhovory s Izraelom, ako aj predchádzajúci záväzok Bejrútu o odzbrojení hnutia.
„Libanon stojí na križovatke. Jeho obyvateľom sa naskytla historická príležitosť získať späť svoju krajinu a formovať svoju budúcnosť ako skutočne zvrchovaný a nezávislý národ,“ dodalo americké veľvyslanectvo.