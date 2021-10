USA vyzvali na väčšie začlenenie Taiwanu do inštitúcii OSN

Washington 26. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyzval v utorok členské krajiny Organizácie Spojených národov, aby napriek odporu Číny začlenili Taiwan do viacerých inštitúcií OSN. Informovala o tom agentúra AFP.



"Taiwan nemá dovolené prispievať k úsiliu OSN. Vyzývame všetky členské štáty OSN, aby sa k nám pripojili a podporili silné a zmysluplné členstvo Taiwanu v systéme OSN a medzinárodnom spoločenstve," povedal šéf americkej diplomacie.



Blinken poukázal na vylúčenie Taiwanu zo stretnutí spojených s Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo (ICAO) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).



Ďalej poznamenal, že Taiwan bol chválený za to, ako zvládol reakciu na pandémiu ochorenia COVID-19, a že jeho letiskami každý rok prejdú desiatky miliónov cestujúcich.



"Taiwan sa stal úspešným príbehom demokracie," povedal Blinken. Dodal, že Spojené štáty patria medzi mnohé členské štáty OSN, ktoré považujú Taiwan za "váženého partnera a dôveryhodného priateľa".



Čínska vláda považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu a neuznáva jeho demokraticky zvolenú vládu. Oba štáty vznikli po občianskej vojne v roku 1949, v dôsledku ktorej sa komunisti dostali k moci v pevninskej Číne a nacionalisti vedení generálom Čankajškom ušli na Taiwan. Peking preto Taiwanu blokuje členstvo v mnohých medzinárodných organizáciách, pokiaľ neuzná, že je súčasťou Číny.



Peking pohrozil, že v záujme dosiahnutia "opätovného zjednotenia" môže Taiwan obsadiť, pripomína AFP. Americký prezident Joe Biden avizoval, že Spojené štáty by tomuto ostrovného štátu prišli na pomoc, ak by naň Čína zaútočila.