USA vyzvali občanov aj vládnych zamestnancov, aby opustili Haiti

Washington 29. júla (TASR) - Spojené štáty nariadili americkým občanom i väčšine vládnych zamestnancov a ich rodinným príslušníkom opustiť čo najskôr karibský ostrov Haiti, ktorý dlhodobo čelí nestabilnej bezpečnostnej situácii a tá sa prudko zhoršuje. TASR prevzala piatkovú správu z tlačovej agentúry AFP.



Americký rezort diplomacie vo štvrtok večer zároveň vyzval občanov, aby na tento ostrov necestovali. Bezprostredný dôvod pre zavedené opatrenia však zatiaľ nie je známy.



Vláda USA má podľa vlastných vyhlásení veľmi obmedzené možnosti pomáhať Američanom na Haiti. Varovala, že únosy na tomto ostrove sú rozšírené a ich obeťami sú často aj americkí občania. Medzičasom haitské ministerstvo zdravotníctva potvrdilo aj vypuknutie cholery.



Protesty, pálenie pneumatík a blokády ciest sú podľa USA časté, nepredvídateľné a môžu prerásť do násilia.



Zamestnanci veľvyslanectva USA v hlavnom meste Port-au-Prince žijú pod prísnymi bezpečnostnými opatreniami, napríklad sa musia zdržiavať výlučne v chránenej obytnej zóne, majú zakázané prechádzať sa po hlavnom meste alebo používať verejnú dopravu či taxíky.



AFP približuje, že približne 80 percent územia Port-au-Prince ovládajú gangu. Násilnosti, vrátane únosov s cieľom získať výkupné či ozbrojené lúpeže, sa naďalej stupňujú.



Americké ministerstvo zahraničných vecí varovalo, že od apríla v dôsledku preťaženia haitských bezpečnostných zložiek stúpol počet osôb zabitých davom, ktorých pokladal za zločincov.



Šéf Organizácie spojených národov (OSN) António Guterres a haitský prezident Ariel Henry dlhodobo volajú po medzinárodnom zásahu, ktorý by pomohol polícii na ostrove.



Hoci Guterres vyzval na nasadenie síl iných ako OSN, bezpečnostná rada ho požiadala, aby do polovice augusta predložil správu o všetkých možnostiach vrátane misie pod vedením organizácie.



Niekoľko krajín vyjadrilo tejto myšlienke podporu, hoci žiadna z nich sa neponúkla takúto misiu viesť. Podľa expertov to súvisí najmä s nevydarenými misiami, ktoré sa už na ostrove Haiti uskutočnili.