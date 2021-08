USA vyzvali prezidenta Iránu na návrat k rokovaniam o jadrovej dohode

Washington 5. augusta (TASR) – Spojené štáty vyzvali vo štvrtok Irán, aby sa rýchlo vrátil k rozhovorom o oživení svojej tzv. jadrovej dohody s veľmocami. Reagovali tak na vyjadrenie nového konzervatívneho iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího o tom, že sa bude snažiť o zrušenie sankcií voči svojej krajine diplomatickou cestou. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vyzývame Irán, aby sa skoro vrátil k rokovaniam. Pre nás je to naliehavá priorita," povedal hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price. "Ak je prezident Raísí naozaj odhodlaný dosiahnuť zrušenie sankcií, tak presne to je na stole vo Viedni," dodal v zmienke o nepriamych rozhovoroch o záchrane jadrovej dohody z roku 2015, ktoré sa tento rok konajú v rakúskej metropole.



Raísí vo štvrtok po zložení slávnostnej prísahy v iránskom parlamente vyhlásil, že jeho vláda bude podporovať akékoľvek diplomatické úsilie, ktoré povedie k zrušeniu sankcií zo strany Spojených štátov. Zároveň dodal, že politika tlaku a sankcií neprinúti Irán vzdať sa "svojich práv".



Irán a predstavitelia piatich svetových veľmocí (Británie, Číny, Francúzska, Nemecka a Ruska) sa od apríla stretávajú na rokovaniach vo Viedni s cieľom dosiahnuť návrat USA k jadrovej dohode. Rokovania, na ktorých sa USA zúčastňujú len nepriamo, však boli pozastavené, a to zrejme do inaugurácie nového iránskeho prezidenta.



Teherán sa v roku 2015 zaviazal obmedziť svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Bývalý americký prezident Donald Trump v roku 2018 od tejto dohody odstúpil a USA voči Iránu znova zaviedli ochromujúce ekonomické sankcie. Trumpov nástupca Joe Biden naznačil, že Spojené štáty sú pripravené vrátiť sa k jadrovej dohode.