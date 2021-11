USA vyzvali Saudskú Arábiu obnoviť diplomatické vzťahy s Libanonom

Washington 4. novembra (TASR) - Spojené štáty vyzvali v stredu Saudskú Arábiu a jej spojencov spomedzi štátov Perzského zálivu, aby obnovili diplomatické vzťahy s Libanonom, pretože táto krízou postihnutá krajina potrebuje medzinárodnú podporu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Náš postoj je, že diplomatické kanály by mali ostať otvorené, ak chceme zlepšiť humanitárne podmienky libanonského ľudu," povedal novinárom hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price.



Vyjadrenie amerického rezortu diplomacie prichádza deň po tom, čo sa jeho šéf Antony Blinken stretol s libanonským premiérom Nadžíbom Míkátíom na okraji klimatického summitu COP26 v škótskom Glasgowe.



Spojené štáty budú podporovať Libanon v jeho snahe zotaviť sa z historickej ekonomickej, ako aj politickej krízy, v rámci ktorej bola krajina viac ako rok bez vlády, uviedol Blinken.



Saudská Arábia sa minulý týždeň rozhodla stiahnuť svojich diplomatov z Libanonu po tom, čo libanonský minister pre informácie skritizoval vojenské ťaženie krajín Perzského zálivu v Jemene. Okrem toho dala libanonskému ambasádorovi 48 hodín na to, aby opustil krajinu, a zablokovala dovoz tovaru z Libanonu.



K podobným krokom následne pristúpili aj Kuvajt a Bahrajn. Neskôr svojich diplomatov z libanonského Bejrútu povolali aj Spojené arabské emiráty (SAE).



Tieto krajiny, v ktorých prevažuje sunnitský islam, pristúpili k týmto drastickým opatreniam v reakcii na vplyv šiitského hnutia Hizballáh v Libanone, analyzuje AFP. Saudská Arábia však tvrdí, že ide čisto o reakciu na vyjadrenia libanonského ministra, ktoré spravil pred svojim nástupom do funkcie.



Minister pre informácie v rozhovore nahranom v auguste, ale odvysielanom až minulý týždeň, označil Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty za agresorov vojny v Jemene. Saudskou Arábiou vedená vojenská koalícia podporujúca vládu v Jemene bojuje už sedem rokov proti Iránom podporovaným húsijským povstalcom. Na ich adresu sa minister vyjadril, že sa "bránia pred vonkajšou agresiou", že ich "domy, dediny, pohreby a svadby sú bombardované" koalíciou vojsk.



Ned Price dodal, že USA nemajú názor na to, či má minister zotrvať vo svojej funkcii, vyjadril však pochopenie pre znepokojenie zo strany Saudskej Arábie a húsijských povstalcov v Jemene označil za "destabilizujúcu silu".