USA vyzvali Severnú Kóreu, aby vpustila viac cudzincov

Washington 6. marca (TASR) - Spojené štáty v utorok vyzvali Severnú Kóreu (KĽDR), aby otvorila hranice pre humanitárnych pracovníkov a uvoľnila niektoré z najprísnejších obmedzení proti covidu na svete. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Nemecko a Británia vyslali inšpekčné tímy, aby prezreli veľvyslanectvá v Pchjongjangu, zatvorené od pandémie koronavírusu. Je to prvý krok k ich opätovnému otvoreniu.



"Prišli správy, že niektoré európske delegácie sa môžu vrátiť do krajiny, takže tento vývoj vítame," povedala Jung Pak, vysoká predstaviteľka amerického ministerstva zahraničných vecí pre Severnú Kóreu, na podujatí expertnej skupiny Carnegie Endowment for International Peace (Fond Carnegie pre medzinárodný mier).



"Budeme povzbudzovať KĽDR, aby ďalej otvárala svoje hranice, predovšetkým aby umožnila humanitárnu spoluprácu," uviedla Jung Pak.



Podľa tejto predstaviteľky majú humanitárne skupiny "naozaj dobrých ľudí" pracujúcich v prospech Severnej Kórey, bez prepojenia s politikou.



"Chceme zaistiť, aby boli deti zaočkované, aby boli zdravotnícke systémy v poriadku," dodala.



Napätie vo vzťahoch medzi USA a Severnou Kóreou je stále vysoké, pretože KĽDR podnikla mnoho raketových testov a odmietla ponuky administratívy prezidenta Joea Bidena na dialóg.



Severná Kórea v utorok vyhlásila, že USA a Južná Kórea "draho zaplatia" za rozsiahle vojenské cvičenia spustené tento týždeň.



Pak znovu potvrdila postoj USA, že Washington nemá žiadne nepriateľské úmysly voči štátu vodcu Kim Čong-una, ktorý testoval jadrové zbrane.



"Cvičenia USA a Južnej Kórey sú výlučne obranné a sú reakciou na hrozby v regióne," vysvetlila.