USA vyzvali sociálne siete na zablokovanie účtov predstaviteľov Iránu

Washington 24. novembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov vyzvalo v sobotu sociálne siete Facebook, Instagram a Twitter, aby predstaviteľom iránskej vlády pozastavili prístup k svojim účtom dovtedy, kým nebude v celom Iráne obnovená dostupnosť internetu po nedávnej blokáde s cieľom potlačiť nepokoje vyvolané zvýšením cien pohonných hmôt. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Iránska vláda minulý víkend drasticky obmedzila prístup občanov k internetu, čo bolo vysvetľované snahou zastaviť šírenie videozáznamov z násilných protestov. Tie vypukli 15. novembra a podľa oficiálnych údajov si vyžiadali päť mŕtvych, hoci mimovládna organizácia Amnesty International informovala o zabití vyše 100 demonštrantov.



"Je to hlboko pokrytecký režim. Vypína internet, zatiaľ čo vláda naďalej využíva všetky tieto účty v sociálnych médiách," povedal osobitný predstaviteľ Spojených štátov pre Irán, Brian Hook, v rozhovore pre agentúru Bloomberg, zverejnenom na oficiálnom twitterovom účte amerického rezortu diplomacie.



Spomínané siete by mali podľa neho "odstaviť účty" iránskym predstaviteľom, ako sú najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí, minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf alebo prezident Hasan Rúhání, kým "neobnovia internet pre vlastných ľudí". Facebook a Instagram sa k tejto výzve pre AFP bezprostredne nevyjadrili, zatiaľ čo Twitter oznámil, že sa vyjadrovať nebude.



Protesty v Iráne vypukli po oznámení zvýšenia cien benzínu až o 200 percent a rozšírili sa do najmenej 40 miest.



Spojené štáty uplynulý piatok uvalili sankcie na iránskeho ministra informácií a komunikačných technológií Mohammada Azararího Džahromího v súvislosti s úlohou, ktorú zohral pri zavádzaní cenzúry internetu v Iráne. Sankcie spočívajú v zablokovaní jeho majetku a majetkových podielov na území Spojených štátov.