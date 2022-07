USA vyzvali srílanských lídrov na promptné riešenie ekonomickej krízy

Bangkok 10. júla (TASR) - Spojené štáty v nedeľu vyzvali srílanských lídrov, aby konali rýchlo a hľadali dlhodobé riešenie na ekonomickú krízu v krajine. Uviedol to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken počas návštevy Thajska po tom, ako srílanský prezident Gotábaja Rádžapakše ohlásil demisiu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"USA vyzývajú srílanský parlament, aby pristúpil k tejto kritickej situácii so záväzkom k zlepšeniu národa - nie akejkoľvek politickej strany," povedal Blinken.



"Vyzývame túto vládu alebo akúkoľvek novú, ústavne vybranú vládu, aby rýchlo pracovala na identifikácii a implementácii riešení, ktoré dosiahnu dlhodobú ekonomickú stabilitu," pokračoval. Podľa jeho slov je potrebné vyriešiť nespokojnosť miestneho obyvateľstva so zhoršujúcimi sa ekonomickými podmienkami vrátane nedostatku potravín, paliva a energií.



Washington upozornil miestnu vládu, aby sa zdržala útokov na protestujúcich alebo novinárov. Zároveň však kritizoval násilnosti demonštrantov, ktorí v sobotu ráno vtrhli do prezidentovej oficiálnej rezidencie v hlavnom meste Kolombo a prinútili ho k úteku.



"Obyvatelia Srí Lanky majú právo pokojne vyjadriť svoj nesúhlas. Vyzývame na vyšetrovanie, zatknutie a stíhanie každého, kto je zapojený do akýchkoľvek násilných incidentov súvisiacich s protestmi," uviedol vo vyhlásení americký rezort diplomacie.



Srí Lanka čelí najhoršej ekonomickej kríze od svojho získania nezávislosti v roku 1948. V apríli prestala splácať dlh vo výške 51 miliárd dolárov a rokuje o finančnej výpomoci s Medzinárodným menovým fondom.



Krajina už takmer úplne spotrebovala svoje zásoby benzínu a nafty. Vláda zatvorila v snahe ušetriť školy i úrady, ktorých fungovanie nie sú pre chod krajiny nevyhnutné. Mnohé európske krajiny, Austrália a Spojené štáty preto varovali svojich občanov pred cestovaním na Srí Lanku.