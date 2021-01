USA vyzvali štáty, aby podali prvú dávku vakcíny čo najviac ľudom

Washington 12. januára (TASR) - Americká vláda vyzvala jednotlivé štáty USA, aby uvoľnili na použitie všetky disponibilné dávky vakcín namiesto ich rezervovania pre druhé zaočkovanie ľudí, ktorí už dostali prvú dávku. V utorok to oznámil minister zdravotníctva Alex Azar, ktorého cituje agentúra AP.



"V súčasnosti sme si istí, že naša výroba (vakcín) je natoľko predvídateľná, že dokážeme pre ľudí zaistiť dostupnosť druhých dávok z našej prebiehajúcej výroby," uviedol Azar počas rozhovoru na americkej televíznej stanici ABC. "Takže pre naše štáty i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je už teraz všetko pripravené," dodal Azar.



Podľa Azara je čas začať "druhú fázu vakcinačného programu", teda sprístupniť očkovanie pre väčšiu skupinu ľudí, ako doteraz. Očkovať by sa mali rizikové skupiny osôb a ľudia, ktorí majú 65 a viac rokov. V tejto súvislosti je však potrebné otvoriť viac vakcinačných centier, napríklad v lekárňach alebo miestnych zdravotných strediskách.



"Už sme distribuovali viac vakcín, ako máme zdravotníkov a ľudí v opatrovateľských domovoch... Musíme ich dostať do lekární a komunitných zdravotných centier," pokračoval Azar. Štáty môžu o pomoc pri organizácii hromadného očkovania požiadať federálnu vládu, dodal Azar.



Novozvolený prezident Joe Biden plánuje vo štvrtok predostrieť plán svojej vlády na zaočkovanie čo najvyššieho počtu ľudí. Bidenov tím sa pritom zaviazal uvoľniť na použitie čo najviac dávok vakcín, namiesto spomínaného odkladania druhej dávky, ako to doteraz určoval platný protokol.