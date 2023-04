USA vyzvali Turecko a Maďarsko ratifikovať vstup Švédska do NATO

Štokholm/Washington 19. apríla (TASR) — Spojené štáty apelovali v stredu na Turecko a Maďarsko, aby urýchlene ratifikovali žiadosť Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie, ktorú blokujú už niekoľko mesiacov. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Tešíme sa, že čoskoro privítame Švédsko ako 32. (člena NATO). A aby bolo jasné, tešíme sa, že sa tak stane ešte pred júlovým summitom (NATO vo Vilniuse)," povedal počas návštevy Švédska americký minister obrany Lloyd Austin. "A preto apelujeme na našich spojencov, Turecko a Maďarsko, aby čo najskôr ratifikovali pristúpenie Švédska" do Aliancie, dodal.



Austin tiež poukázal na to, že USA posilnili svoju vojenskú prítomnosť vo Švédsku - "počet návštev lodí a misií bombardovacích lietadiel, ako aj kontaktov so Švédskom na vysokej úrovni".



Austin na tlačovej konferencii so svojím švédskym rezortným partnerom Palom Jonsonom na námornej základni Muskö južne od Štokholmu uviedol, že členstvo Švédska v NATO bude znamenať aj zvýšenie bezpečnosti Európy. Poukázal pritom na na schopnosti švédskych síl najmä v oblasti Baltského mora, priblížila agentúra AP.



Švédsko a Fínsko požiadali o vstup do NATO spoločne vlani v máji v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Podmienkou vstupu je súhlas všetkých 30 členských krajín. Fínsko sa 4. apríla oficiálne stalo 31. členskou krajinou NATO, avšak žiadosť Helsínk je naďalej blokovaná Ankarou a Budapešťou.



Turecko blokuje vstup Švédska z dôvodu, že Štokholm mu stále odmieta vydať desiatky ľudí, ktorých Ankara pokladá za teroristov a prezident Recep Tayyip Erdogan ich spája so zlyhaným pokusom o puč v roku 2016 a desaťročia dlhým kurdským bojom za nezávislosť.



Maďarsko zase podľa DPA kritizuje výroky Švédska týkajúce sa právneho štátu a korupcie.