< sekcia Zahraničie
USA vyzýva OSN, aby odsúdila Irán za blokádu Hormuzského prielivu
K výzve sa pridali aj spojenci.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 8. mája (TASR) - Spojené štáty a ich spojenci z oblasti Perzského zálivu naliehali vo štvrtok na Organizáciu Spojených národov, aby žiadala od Iránu ukončenie blokády Hormuzského prielivu. Hrozí totiž, že rezolúcia o tejto záležitosti bude vetovaná. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Diplomatické zdroje uviedli, že Rusko, kľúčový spojenec Iránu, v stredu upozornilo, že je pripravené zablokovať rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN.
"Veríme v niektoré základné princípy, konkrétne v slobodu plavby pre ekonomiky celého sveta. O to tu ide, o nič menej než základný kameň celosvetovej stability a obchodu," povedal veľvyslanec USA pri OSN Mike Waltz, pri ktorom stáli diplomati z Bahrajnu, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kataru a Kuvajtu.
USA a Bahrajn nedávno predložili BR OSN návrh rezolúcie, ktorý vyzýva Irán, aby otvoril Hormuzský prieliv, nevyberal poplatky za jeho prechod, špecifikoval, kde položil míny, a umožnil vytvorenie humanitárneho koridoru pre dodávky hnojív v súvislosti s obavami o nedostatok potravín.
Cez Hormuzský prieliv prechádza obvykle pätina svetových dodávok ropy a tretina dodávok hnojív. Lodná doprava cez túto morskú úžinu je takmer zastavená, odkedy sa americkými a izraelskými útokmi na Irán začala 28. februára vojna na Blízkom východe.
Bezpečnostná rada v polovici marca prijala ostro formulovanú rezolúciu, ktorá žiada od Iránu, aby prestal útočiť na susedné krajiny Perzského zálivu a ktorá odsudzuje jeho blokádu Hormuzského prielivu.
Rusko a Čína sa pri tejto rezolúcii zdržali hlasovania. V apríli však vetovali text vyzývajúci krajiny, aby „defenzívne“ koordinovali svoje úsilie zamerané na voľnú plavbu cez tento prieliv.
Diplomatické zdroje uviedli, že Rusko, kľúčový spojenec Iránu, v stredu upozornilo, že je pripravené zablokovať rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN.
"Veríme v niektoré základné princípy, konkrétne v slobodu plavby pre ekonomiky celého sveta. O to tu ide, o nič menej než základný kameň celosvetovej stability a obchodu," povedal veľvyslanec USA pri OSN Mike Waltz, pri ktorom stáli diplomati z Bahrajnu, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kataru a Kuvajtu.
USA a Bahrajn nedávno predložili BR OSN návrh rezolúcie, ktorý vyzýva Irán, aby otvoril Hormuzský prieliv, nevyberal poplatky za jeho prechod, špecifikoval, kde položil míny, a umožnil vytvorenie humanitárneho koridoru pre dodávky hnojív v súvislosti s obavami o nedostatok potravín.
Cez Hormuzský prieliv prechádza obvykle pätina svetových dodávok ropy a tretina dodávok hnojív. Lodná doprava cez túto morskú úžinu je takmer zastavená, odkedy sa americkými a izraelskými útokmi na Irán začala 28. februára vojna na Blízkom východe.
Bezpečnostná rada v polovici marca prijala ostro formulovanú rezolúciu, ktorá žiada od Iránu, aby prestal útočiť na susedné krajiny Perzského zálivu a ktorá odsudzuje jeho blokádu Hormuzského prielivu.
Rusko a Čína sa pri tejto rezolúcii zdržali hlasovania. V apríli však vetovali text vyzývajúci krajiny, aby „defenzívne“ koordinovali svoje úsilie zamerané na voľnú plavbu cez tento prieliv.