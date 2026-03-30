< sekcia Zahraničie
USA vyzývajú Taiwan na schválenie zákona o výdavkoch na obranu
Taiwanský parlament rokuje o návrhoch na mimoriadne výdavky na obranu a jej posilnení proti potenciálnemu útoku komunistickej Číny.
Autor TASR
Tchaj-pej 30. marca (TASR) - Americký senátor John Curtis v pondelok vyhlásil, že pre Taiwan je „veľmi dôležité“, aby schválil mimoriadny zákon o výdavkoch na obranu. Agentúra AFP pripomína, že Washington na Taiwan už dlhšie zvyšuje tlak, aby viac investoval do svojich vlastných vojenských kapacít, píše TASR.
„Schválenie mimoriadneho rozpočtu na obranu je pre mňa a mojich kolegov vo Washingtone veľmi dôležité,“ povedal republikánsky senátor Curtis novinárom v Tchaj-peji.
„Chceme sa uistiť, že keď investujeme v tejto časti sveta, investujete aj vy a že v tom sme spolu,“ povedal po stretnutí delegácie amerických senátorov s taiwanským prezidentom Laj Čching-teom.
Taiwanský parlament rokuje o návrhoch na mimoriadne výdavky na obranu a jej posilnení proti potenciálnemu útoku komunistickej Číny. Agentúra AFP vysvetľuje, že Peking si Taiwan nárokuje ako súčasť svojho územia a hrozí, že ho obsadí.
Demokratická senátorka Jeanne Shaheenová ako členka americkej delegácie uviedla, že podpora USA pre Taiwan „zostáva silná a trvalá“. Vyjadrila obavy z „narastajúceho tlaku Pekingu, vrátane vojenských aktivít v okolí Taiwanu“.
Zatiaľ čo Lajova vláda navrhuje výdavky na kľúčové obranné nákupy vo výške 1,25 bilióna taiwanských dolárov, hlavná opozičná strana Kuomintang (KMT) chce vyčleniť 380 miliárd taiwanských dolárov na nákup amerických zbraní, vysvetľuje AFP.
Vzhľadom na rastúci tlak USA podľa agentúry niektorí poslanci KMT presadzujú oveľa vyšší rozpočet, než navrhuje strana, čo signalizuje vnútorné rozdelenie.
