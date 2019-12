Vzdušné sily USA otestovali ďalšiu balistickú raketu

Washington 12. decembra (TASR) - Vzdušné sily Spojených štátov uskutočnili vo štvrtok skúšku balistickej rakety, ktorú vypálili zo základne v štáte Kalifornia ponad Tichý oceán. Išlo už o druhý takýto test za necelé tri mesiace, uviedla tlačová agentúra AFP.



Podľa vyjadrenia hovorcu Vandenbergovej leteckej základne severozápadne od Los Angeles bola raketa v "konvenčnej konfigurácii" vypálená okolo 08.30 h miestneho času (17.30 h SEČ). Najnovší test armáda nijako špecificky nezdôvodnila, vo všeobecnosti je však považovaný za demonštráciu operačnej schopnosti amerického obranného systému jadrových rakiet.



Podľa vyhlásenia podplukovníka Roberta Carvera, z ktorého citovala agentúra DPA, raketa odpaľovaná zo zeme dopadla do oceánu po prekonaní vyše 500-kilometrovej vzdialenosti. Armáda podľa neho "vyhodnocuje výsledky testu".



Americké ministerstvo obrany opísalo testovanú raketu ako prototyp a údaje získané z testu chce využiť pri vývoji budúcich "kapacít stredného dosahu", uviedla DPA s odvolaním sa na Carvera. Podľa nemenovaného zdroja z bruselského sídla NATO by bol tento test donedávna porušením Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) medzi Spojenými štátmi a Ruskom, od ktorej však Washington začiatkom tohto roka odstúpil.



Balistické strely môžu niesť konvenčné, chemické, biologické alebo jadrové hlavice. Podľa vydrenia amerického rezortu obrany bola testovaná raketa, ktorú nemožno vybaviť jadrovou hlavicou.



Ešte 2. októbra vzdušné sily vypálili z Vandenbergovej základne nevyzbrojenú medzikontinentálnu balistickú raketu Minuteman 3, ktorá dopravila skúšobné návratové teleso na atol Kwajalein v západnom Tichomorí.



Štvrtkovému vypáleniu rakety prechádzali náznaky zo Severnej Kórey, že by mohla v najbližších týždňoch podniknúť vlastný test balistickej rakety ako "vianočný darček" Spojeným štátom v prípade, že americká strana do konca roka nepríde s ústupkami vo vzájomných rokovaniach. Ku koncu roka totiž uplynie lehota, ktorú dal severokórejský vodca Kim Čong-un Spojeným štátom, aby ponúkli obojstranne prijateľné podmienky dohody.



Americká veľvyslankyňa pri OSN Kelly Craftová varovala v stredu Severnú Kóreu pred možnými dôsledkami, ak by uskutočnila v novom roku významný zbrojný test.