USA: Walz adresoval debutový samostatný prejav odborom

Los Angeles 14. augusta (TASR) - Guvernér amerického štátu Minnesota Tim Walz v utorok prvýkrát samostatne vystúpil ako kandidát Demokratickej strany na post viceprezidenta USA. V Los Angeles sa prihovoril odborovým zväzom a prisľúbil, že bude súčasťou administratívy, ktorá podporuje záujmy zamestnancov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Walz, širšej verejnosti neznámy politik z amerického Stredozápadu, si pozornosť Američanov získal minulý týždeň, keď si ho súčasná viceprezidentka Kamala Harrisová vybrala za svojho spolukandidáta do novembrových prezidentských volieb.



"Spolu s viceprezidentkou presne vieme, kto vybudoval túto krajinu; boli to zdravotné sestry, učitelia a zamestnanci štátnej správy a samosprávy, ktorí vybudovali tento národ," povedal Walz jasajúcim členom Americkej federácie štátnych, okresných a komunálnych zamestnancov.



"Nie je to len príslovie, je to fakt: keď sú odbory silné, Amerika je silná," zdôraznil.



Šesťdesiatročný guvernér Minnesoty v prejave poukázal aj na rozdiel od republikánskych volebných súperov Donalda Trumpa a J. D. Vancea, ktorí podľa neho "vidia svet úplne inak". "O pracujúcich ľuďoch vedia títo dvaja chlapi len to, ako ich využiť," uviedol.



V snahe osloviť umiernených členov Republikánskej strany, ktorí sú opatrní voči Trumpovým krajne pravicovým postojom, spomenul aj niekdajšieho amerického prezidenta Ronalda Reagana. Walz je podľa svojich slov "prvým členom odborov na prezidentskej kandidátke" od čias Reagana, republikánmi považovaného za hrdinu.



Walz - niekdajší učiteľ, futbalový tréner a veterán - svojím správaním podľa AFP mnohým Američanom pripomína idealizovanú verziu otca. Práve on dal Trumpvi a Vanceovi nálepku "divní", ktorá sa v priebehu niekoľkých dní stala mantrou Demokratickej strany a prebral ju aj Harrisovej tím, doplnila stanica BBC.



Očakáva sa, že výber Walza ako spolukandidáta Harrisovej zvýši podporu medzi mužmi bielej pleti z robotníckej triedy, ktorí budú dôležití pre volebné víťazstvo v štátoch ako Wisconsin, Michigan a Pensylvánia.