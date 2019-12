Weinstein dosiahol predbežnú dohodu v hodnote 25 miliónov dolárov

New York 12. decembra (TASR) - Americký filmový producent Harvey Weinstein a vedenie jeho bývalého filmového štúdia dosiahli dohodu o odškodnení s väčšinou poškodených v prípade obvinení zo sexuálneho zneužívania. S odvolaním sa na stredajší článok denníka The New York Times o tom informuje agentúra AP.



Predbežná dohoda s viac ako 30 herečkami a bývalými zamestnankyňami Weinsteinoveho štúdia o odškodnení vo výške 25 miliónov dolárov by mala zastaviť žaloby vznesené proti hollywoodskemu magnátovi a jeho štúdiu, citovali noviny vyjadrenia nemenovaných právnikov.



Osemnásť z údajných obetí si rozdelí 6,2 milióna dolárov, žiadna však nedostane individuálne viac ako 500.000 dolárov. Suma 18,5 milióna dolárov je vyčlenená pre hromadnú žaloby podanú v New Yorku newyorského generálneho prokurátora a prípadné ďalšie žaloby.



Predbežnú dohodu ešte musí schváliť súd a podpísať všetky zúčastnené strany.



Presné podmienky dosiahnutej dohody neboli bezprostredne známe. Podľa portálu TMZ však Weinstein nemusí priznať vinu a peniaze vyplatia poisťovne, ktoré majú zmluvu s jeho firmami.



Weinsteinovi pre nesprávne zaobchádzanie s elektronickým monitorovacím zariadením zvýšili v stredu kauciu z jedného na päť miliónov dolárov.



Začiatok procesu s Weinsteinom v prípade obvinení zo znásilnenia a sexuálnych útokov ešte v lete presunuli zo septembra na 6. januára 2020, aby jeho obhajcovia mali čas na prípravu.



Weinstein sa ocitol v nemilosti koncom roku 2017, keď ho z pohlavného zneužívania verejne obvinilo viac ako 80 žien vrátane herečiek Gwyneth Paltrowovej, Angeliny Jolieovej, Ashley Juddovej či Salmy Hayekovej.