Weinstein sa odvolal proti rozsudku, ktorý ho poslal za mreže

New York 6. apríla (TASR) - Bývalý americký producent Harvey Weinstein sa v pondelok prostredníctvom svojich právnikov odvolal voči vlaňajšiemu verdiktu súdu, ktorý ho poslal za mreže na 23 rokov za sexuálny útok a znásilnenie. Odvolanie podali na najvyššom súde v štáte New York, uviedli agentúry DPA a AFP.



Obhajcovia 69-ročného Weinsteina okrem iného tvrdia, že niekoľko žien, ktoré v procese svedčilo voči ich mandantovi, nemalo vypovedať, pretože ich obvinenia neboli súčasťou obžaloby. "Americký systém trestného práva bol navrhnutý tak, aby odsúdil obžalovaných na základe ich správania — nie na základe ich všeobecného charakteru," tvrdia obhajcovia.



Namietajú aj voči zaujatosti jednej členky poroty, ktorá napísala knihu o starších mužoch prenasledujúcich mladšie ženy. "Pánovi Weinsteinovi bolo odoprené jeho ústavné právo na spravodlivú a nestrannú porotu," píše sa v odvolaní.



Predsedajúcemu sudcovi Jamesovi Burkemu vytýkajú, že Weinsteinovi vymeral neprimerane tvrdý a prehnaný trest.



Weinsteina uznala súdna porota v New Yorku 24. februára 2020 za vinného zo sexuálneho útoku voči bývalej asistentke produkcie Mimi Haleyiovej v roku 2006 a zo znásilnenia herečky Jessicy Mannovej v roku 2013. Trest v trvaní 23 rokov mu sudca vymeral 11. marca. Odpykáva si ho vo väznici s maximálnym stupňom stráženia Wende Correctional Facility v štáte New York.



Okrem toho ho čaká proces v Los Angeles za znásilnenie a sexuálne útoky v ďalších piatich prípadoch, ku ktorým malo dôjsť v rokoch 2004 - 2013. V prípade usvedčenia mu hrozí ďalší trest odňatia slobody v dĺžke 140 rokov.



Zo sexuálnych útokov obvinilo Weinsteina v posledných rokoch viac ako 80 žien, medzi nimi herečky ako Angelina Jolieová, Ashley Juddová, Uma Thurmanová a Salma Hayeková. Ich výpovede spustili na jeseň 2017 celosvetové hnutie #MeToo proti sexuálnemu násiliu na ženách.