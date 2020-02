Z funkcie odchádza generálny riaditeľ Disney Bob Iger

New York 26. februára (TASR) - Novým generálnym riaditeľom americkej spoločnosti The Walt Disney Company sa v utorok stal Bob Chapek, ktorý vo funkcii nahradil Boba Igera. Informovala o tom agentúra AP.



Iger bol šéfom Disney od roku 2005. Ostáva vo vrcholovom manažmente spoločnosti a prechádza do funkcie výkonného riaditeľa, ktorú bude zastávať do konca roka 2021.



Chapek, ktorý doposiaľ pôsobil ako šéf Disney Parks, Experiences and Products, je v poradí iba siedmy generálny riaditeľ spoločnosti Disney v jej histórii.



Iger uviedol, že ide o "optimálny čas", aby odstúpil po tom, ako spoločnosť Disney získala aktíva spoločnosti Fox a po spustení streamovacej služby Disney Plus v novembri.



Spoločnosť Disney kúpila štúdio 20th Century Fox spolu s ďalšími mediálnymi podnikmi vlani v marci za 71 miliárd dolárov. Štúdio je známe produkciou niekoľkých najúspešnejších filmov všetkých čias vrátane Titanicu či Avatara.