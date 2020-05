Z väzenia pre koronavírus prepustili bývalého Trumpovho právnika

New York 21. mája (TASR) - Michaela Cohena, bývalého právnika amerického prezidenta Donalda Trumpa, vo štvrtok v rámci preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu vo väzniciach prepustili z väzby do domácej karantény. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Cohenov právnik Roger Adler v polovici apríla uviedol, že viacero pracovníkov a väzňov vo väznici Otisville v americkom štáte New York sa nakazilo koronavírusom. Úrady najskôr Cohenovu žiadosť o prepustenie odmietli.



Podľa denníka New York Times sa v amerických väzniciach dosiaľ koronavírusom nakazilo okolo 2500 ľudí.



Súd poslal Cohena do väzenia na tri roky v decembri 2018 po tom, čo sa priznal k daňovým únikom, poskytnutiu nepravdivých údajov finančnej inštitúcii, nezákonnému prispievaniu na politickú kampaň a poskytnutiu nepravdivých údajov Kongresu. Na výkon trestu nastúpil začiatkom mája 2019.