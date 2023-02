USA: Za čínskym programom špionážnych balónov je zrejme armáda

Washington 9. februára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena vo štvrtok uviedla, že za programom vysielania špionážnych balónov do vyše 40 krajín sveta na piatich kontinentoch je pravdepodobne čínska armáda. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Ako povedal nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA, Peking vyvinul rozsiahly špionážny program, pomocou ktorého dokáže zhromažďovať citlivé spravodajské informácie.



Americké letectvo zostrelilo počas uplynulého víkendu veľký biely balón, o ktorom sa Washington domnieva, že bol používaný na špionáž. Peking priznal, že balón pochádza z Číny, no trvá na tom, že mal civilné využitie.



Pentagón ohlásil, že Čína odmietla v sobotu telefonický rozhovor s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom týkajúci sa tejto záležitosti. Čína tiež nechcela zodpovedať otázky ohľadom toho, akému vládnemu oddeleniu či spoločnosti tento balón patril.



Podľa Bieleho domu boli čínske balóny za posledné roky spozorované na piatich kontinentoch. Hovorca Pentagónu Pat Ryder poznamenal, že podobné balóny pri štyroch príležitostiach za vlády Bidena či bývalého prezidenta Donalda Trumpa preleteli ponad územie USA.



Washington ich však bezprostredne neidentifikoval ako čínske sledovacie balóny. Avšak po následnej analýze tajných služieb sa potvrdilo, že sú súčasťou čínskych špionážnych aktivít. "Môžem vás uistiť, že nešlo o civilné účely... Sme si tým stopercentne istí," povedal Ryder.



Čína vo štvrtok vyhlásila, že obvinenia Spojených štátov ohľadom zostreleného balóna predstavujú "informačnú vojnu".



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu po rokovaní so šéfom NATO Jensom Stoltenbergom vo Washingtone uviedol, že USA o tomto programe informovali desiatky krajín. "Spojené štáty nie sú jediným cieľom," dodal.