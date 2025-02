USA zabavili Venezuele už druhé vládne lietadlo

Santo Domingo 7. februára (TASR) - Spojené štáty zhabali vo štvrtok venezuelskej vláde už druhé lietadlo počas návštevy ministra zahraničných vecí Marca Rubia v Dominikánskej republike, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Rubio spolu s dominikánskym prokurátorom a zástupcom amerických orgánov činných v trestnom konaní lietadlo Dassault Falcon 200 s venezuelskou vlajkou označili nálepkou "zabavené". Stalo sa tak priamo na pristávacej dráhe bezprostredne po prílete šéfa diplomacie USA do dominikánskej metropole Santo Domingo.



Dominikánska republika venezuelské lietadlo zaistila ešte vlani, keď americké úrady vyhlásili, že porušilo jednostranné sankcie USA voči Venezuele. Predstavitelia venezuelskej vlády ním údajne lietali do Grécka, Turecka, Ruska, Nikaraguy či na Kubu. Stroj podľa vyjadrenia amerického ministerstva zahraničných vecí previezli do Dominikánskej republiky za účelom vykonania údržby.



Jeden z venezuelských ministrov práve týmto lietadlom pricestoval na zasadnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v Spojených arabských emirátoch v roku 2019, uviedlo americké ministerstvo financií.



Spojené štáty v septembri za vlády Joea Bidena oznámili zabavenie iného venezuelského vládneho špeciálu v Dominikánskej republike, ktorý používal prezident Nicolás Maduro.



Americký prezident Donald Trump dlhodobo presadzuje tvrdý postoj voči Venezuele. Už počas svojho prvého funkčného obdobia sa neúspešne pokúšal dosiahnuť, aby Maduro podozrivý z rozsiahlych volebných podvodov už nebol prezidentom tejto krajiny. Minulý týždeň sa však s Madurom stretol v Caracase Trumpov vyslanec pre osobitné misie Richard Grenell a dosiahol, že venezuelská vláda prepustila šiestich zadržiavaných Američanov.



Maduro vtedy vyzval na "nové začiatky" vo vzťahoch s USA a Caracas informoval, že rozhovory prebiehali "so vzájomným rešpektom". Rubio aj ďalší americkí predstavitelia však zdôrazňujú, že k nijakým ústupkom v zmysle uznania Madura za legitímneho prezidenta Venezuely zo strany USA nedošlo.