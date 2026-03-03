< sekcia Zahraničie
USA zabezpečili lety, aby pomohli Američanom opustiť Blízky východ
Od soboty sa z Blízkeho východu vrátilo vyše 9000 Američanov, z toho viac ako 300 z Izraela.
Autor TASR
Washington 3. marca (TASR) - Spojené štáty v utorok oznámili, že zorganizovali charterové lety, aby pomohli svojím občanom opustiť Blízky východ po tom, ako Washington spolu s Tel Avivom v sobotu zaútočili na Irán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Americké úrady zabezpečili charterové lety z Jordánska, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE) „a budú naďalej zaisťovať ďalšie kapacity, pokiaľ to bezpečnostné podmienky dovolia“, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA.
Zároveň dodalo, že od soboty sa z Blízkeho východu vrátilo vyše 9000 Američanov, z toho viac ako 300 z Izraela.
Rezort diplomacie v pondelok vyzval Američanov na celom Blízkom východe od Egypta smerom na východ, aby pre svoju vlastnú bezpečnosť odišli komerčnými letmi, aj keď letiská sú vo väčšine štátov tohto regiónu uzavreté alebo fungujú s výrazne zníženou kapacitou.
