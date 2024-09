USA zabezpečili prepustenie 135 politických väzňov z Nikaraguy

Washington 5. septembra (TASR) - Spojené štáty zabezpečili prepustenie 135 politických väzňov v Nikarague, uviedol vo štvrtok poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Sú medzi nimi členovia náboženských organizácií, študenti a osoby, ktoré úrady považujú za hrozbu pre autoritársku vládu prezidenta Daniela Ortegu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Oslobodení väzni vo štvrtok pricestovali do Guatemaly, oznámila kancelária tamojšieho prezidenta Bernarda Arévala. Väzni, ktorí sú podľa agentúry Reuters nikaragujskými občanmi, majú možnosť požiadať o presun do Spojených štátov.



"Vyzývame na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov a väzňov svedomia v Nikarague," uviedol šéf americkej diplomacie Antony Blinken vo vyhlásení. "Nikaragujský ľud si želá a zaslúži si obnovenú demokraciu, v ktorej môžu všetci uplatňovať svoje ľudské práva a základné slobody bez strachu z prenasledovania alebo represií," dodal Blinken.



Medzi prepustenými je aj 13 členov náboženskej skupiny Mountain Gateway so sídlom v americkom štáte Texas. V decembri ich v Nikaragui zadržali a obvinili z prania špinavých peňazí a organizovaného zločinu. Organizácia obvinenia poprela.



Vláda kedysi marxistického prezidenta Daniela Ortegu často využíva obvinenia z prania špinavých peňazí na vyhostenie alebo úplný zákaz náboženských skupín a mimovládnych organizácií. Novoprijatý zákon tiež zdaňuje milodary, zbierky a dary veriacich sadzbou od 10 do 30 percent, čo bude mať silný dosah najmä na najzraniteľnejšie sociálne skupiny.



V roku 2023 vláda postavila mimo zákon jezuitský rehoľný rád a skonfiškovala jeho majetok vrátane škôl. V minulom roku vyhostila dve ženské kongregácie, vrátane rádu Misionárok lásky založeného Matkou Terezou. Úrady postavili odvtedy mimo zákon ďalších viac ako 5000 politických strán, združení a mimovládnych organizácií vrátane Červeného kríža. Vo februári tohto roku prišli o svoj právny štatút aj skauti.



Ortega na čele strany Sandinistický front národného oslobodenia vládne nepretržite od roku 2007 spolu s manželkou Rosariou Murillovou, ktorá má funkciu viceprezidentky. Ich režim je obviňovaný z korupcie, volebných podvodov, nezákonného väznenia svojich kritikov a násilného porušovania ľudských práv.