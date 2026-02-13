< sekcia Zahraničie
USA zablahoželali Bangladéšskej nacionalistickej strane k víťazstvu
Štvrtkové voľby boli prvými od zvrhnutia vlády premiérky Hasíny Vadžídovej v auguste 2024.
Autor TASR
Dháka 13. februára (TASR) - Spojené štáty v piatok zablahoželali Bangladéšskej nacionalistickej strane (BNP) k jej „historickému víťazstvu“ v parlamentných voľbách, uviedlo americké veľvyslanectvo v Dháke. Hoci konečné výsledky ešte známe nie sú, samotná BNP sa už považuje za víťaza volieb. TASR správu prebrala z agentúry AFP.
„Blahoželáme bangladéšskemu ľudu k úspešným voľbám a Bangladéšskej nacionalistickej strane... k historickému víťazstvu,“ uvádza sa vo vyhlásení veľvyslanectva. „Spojené štáty sa tešia na spoluprácu s vami pri realizácii spoločných cieľov prosperity a bezpečnosti,“ dodáva sa v stanovisku.
BNP sa ešte pred gratuláciou USA vyhlásila za víťaza volieb, keďže podľa predbežných výsledkov získala nadpolovičný počet kresiel. „Toto víťazstvo sa dalo očakávať. Nie je prekvapujúce, že bangladéšsky ľud vložil svoju dôveru do strany, ktorá je schopná realizovať sny, ktoré si naša mládež predstavovala počas povstania,“ povedal popredný predstaviteľ BNP pre AFP.
„Nie je čas na oslavy, pretože nás čakajú čoraz väčšie výzvy pri budovaní krajiny bez diskriminácie,“ dodal.
Štvrtkové voľby boli prvými od zvrhnutia vlády premiérky Hasíny Vadžídovej v auguste 2024. Viac ako 127 miliónov oprávnených voličov v nich rozhodovalo o novom zložení parlamentu a kabinetu, ktorý vystrieda vládu dočasného premiéra a laureáta Nobelovej ceny Muhammada Júnusa. Ten sa ujal úradu len niekoľko dní po páde vlády a úteku Vadžídovej do Indie.
Vadžídová v Bangladéši vládla 15 rokov a z vlasti ušla pod tlakom masových protestov, ktoré sprevádzali násilnosti zo strany bezpečnostných zložiek. V júli a auguste 2024 pri nich podľa OSN zahynulo 1400 ľudí. V súvislosti so zásahmi bezpečnostných zložiek počas protestov osobitný tribunál v Bangladéši odsúdil v novembri 2025 v neprítomnosti zosadenú expremiérku na trest smrti obesením za zločiny proti ľudskosti.
V deň volieb sa hlasovalo zároveň v referende o návrhu štátnej reformy, ktorý vypracovala Júnusova vláda po demonštráciách. Predpokladá rozsiahle ústavné zmeny vrátane vzniku druhej komory parlamentu, obmedzenia výkonnej moci a posilnenia nezávislosti súdnictva a volebných úradov. Výsledok referenda zatiaľ známy nie je.
