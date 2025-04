USA zablahoželali kanadským liberálom k volebnému víťazstvu

Washington/Ottawa 29. apríla (TASR) - Spojené štáty v utorok prostredníctvom hovorkyne ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceovej zablahoželali kanadskej Liberálnej strane premiéra Marka Carneyho k víťazstvu v parlamentných voľbách. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Na začiatku roka sa zdalo, že parlamentné voľby s prehľadom vyhrajú konzervatívci na čele so 45-ročným Pierrom Poilievrom, ktorí v januári v prieskumoch viedli nad liberálmi o 20 percentuálnych bodov. Situáciu však výrazne ovplyvnili clá uvalené vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho opakované vyjadrenia, že Kanada sa stane 51. štátom USA.



To pomohlo doteraz vládnucim liberálom 60-ročného Marka Carneyho, ktorý vo funkcii premiéra nahradil Justina Trudeaua. Carney predtým viedol kanadskú aj britskú centrálnu banku a tvrdí, že jeho skúsenosti z finančného sektora ho predurčujú na riešenie otázky ciel a obnovu dôvery v kanadskú ekonomiku.



„Spojené štáty blahoželajú premiérovi Markovi Carneymu a jeho strane k víťazstvu vo federálnych voľbách v Kanade,“ povedala novinárom Bruceová, ktorú citovala AFP.



Carney krátko po pondelkovom volebnom víťazstve vyhlásil, že doterajší vzťah Kanady s USA založený na postupnej integrácii sa skončil. Okrem iného sľúbil tvrdý prístup voči Washingtonu v otázke dovozných ciel a miliardové investície do znižovania závislosti od Spojených štátov.



„(USA) chcú našu pôdu, naše zdroje, našu vodu, našu krajinu,“ povedal s odkazom na vyjadrenia Trumpa o získaní Kanady. „Toto nie sú neškodné hrozby. Prezident Trump sa nás snaží zlomiť, aby si nás mohla Amerika privlastniť. To sa nikdy, nikdy nestane,“ zdôraznil kanadský premiér. Poilievre budúcej vláde prisľúbil spoluprácu v obchodnej vojne s Trumpovou administratívou.