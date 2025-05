USA zablahoželali Merzovi, chcú spolupracovať v oblasti bezpečnosti

Washington/Berlín 7. mája (TASR) - Spojené štáty v utorok zablahoželali Friedrichovi Merzovi k jeho zvoleniu za nového nemeckého kancelára a oznámili zámer spolupracovať na posilnení bezpečnosti v Európe. Merz zas neskôr v televíznom rozhovore vyzval USA, aby sa nevmiešavali do vnútropolitických záležitostí jeho krajiny. Reagoval tým na podporu, ktorú krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD) vyjadrili viacerí americkí predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Gratulujeme Friedrichovi Merzovi k jeho zvoleniu za kancelára v Nemecku,“ uviedla hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová. „Budeme pokračovať v spolupráci s Nemeckom a jeho vládou s cieľom zabezpečiť bezpečnosť Spojených štátov a Európy.“



Tieto diplomatické vyhlásenia prišli napriek ostrej kritike Berlína, ktorú pred niekoľkými dňami vyslovili americký šéf diplomacie Marco Rubio a viceprezident J. D. Vance v súvislosti s označením krajne pravicovej strany AfD za extrémistickú skupinu.



Vance prirovnal rozhodnutie Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV) k postaveniu nového „berlínskeho múru“ proti protiimigračnej strane, s ktorej lídrom sa stretol na februárovej návšteve Nemecka.



Nový nemecký kancelár v utorok v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ZDF v tejto súvislosti vyhlásil, že USA by sa mali „vo veľkej miere zdržať zasahovania“ do nemeckej domácej politiky. Merz ďalej odsúdil nedávne „absurdné poznámky“ zo Spojených štátov bez toho, aby uviedol konkrétne výroky.



Jeho kresťanskodemokratický blok CDU/CSU zvíťazil vo februárových parlamentných voľbách práve pred AfD, ktorá sa umiestnila na druhom mieste s viac ako 20 percentami. Počas kampane podporoval krajne pravicovú stranu výrazne aj miliardár a Trumpov spojenec Elon Musk.



Merz oznámil, že so šéfom Bieleho domu Trumpom plánuje telefonovať vo štvrtok.