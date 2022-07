USA zablokovali majetok ruského miliardára Sulejmana Kerimova

Washington 1. júla (TASR) - Spojené štáty zablokovali vo štvrtok spoločnosť so sídlom v USA v hodnote viac než jednej miliardy dolárov, spojenú s ruským oligarchom Sulejmanom Kerimovom. Ako dôvod uviedli, že tento spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina ju využíval na investovanie do pochybných fondov, informovala agentúra AFP.



Kerimov, miliardár, ktorý je aktívny v ruskej politike, tajne spravoval spoločnosť Heritage Trust so sídlom v Delaware.



Spoločnosť založená v roku 2017 priniesla peniaze do Spojených štátov prostredníctvom fiktívnych firiem a nadácií založených v Európe, uviedli predstavitelia ministerstva financií USA.



Ministerka financií Janet Yellenová zároveň prisľúbila, že Spojené štáty budú naďalej konať, "aj keď sa ruské elity skrývajú za splnomocnencov a zložité právne opatrenia". USA budú naďalej "aktívne implementovať multilaterálne koordinované sankcie uvalené na tých, ktorí financujú a majú prospech z ruskej vojny proti Ukrajine," uviedla vo vyhlásení.



Tento krok prichádza niekoľko týždňov po tom, čo Fidži odovzdalo Spojeným štátom superjachtu v hodnote 300 miliónov dolárov spojenú s Kerimovom, na ktorého sa od roku 2018 vzťahujú americké sankcie za údajné pranie špinavých peňazí a jeho úlohu v ruskej vláde.



Spojené štáty a európske krajiny zintenzívnili zásahy proti ruským oligarchom po začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu (24. februára), v dôsledku ktorej Západ uvalil na Moskvu množstvo sankcií, pripomína Reuters.



Kerimov, ktorý pochádza z Dagestanu, sa jedným z najbohatších ľudí sveta stal po rozpade Sovietskeho zväzu. Jeho rodina ovláda významného producenta zlata, spoločnosť Polyus. Priemyselne najvyspelejšie krajiny združené v skupine G7 sa v nedeľu dohodli o zákaze dovozu ruského zlata.



Kerimov spôsobil medzinárodný incident v roku 2017, keď ho pri lete do Nice zatkli francúzske úrady pre obvinenia z daňových podvodov a podozrivých nákupov piatich luxusných víl. Rusko si vtedy na protest predvolalo francúzskeho vyslanca a obvinenia boli nakoniec zamietnuté, francúzska prokuratúra však v roku 2019 vyšetrovanie opätovne otvorila.