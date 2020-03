USA zablokovali spoločné vyhlásenie BR OSN o prímerií v Sýrii

New York 6. marca (TASR) - Spojené štáty v piatok zablokovali prijatie spoločného vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN, ktoré podporuje sýrske prímerie vyrokované Ruskom a Tureckom. Po zasadnutí rady za zatvorenými dverami to povedali diplomati, ktorých citovala tlačová agentúra AFP.



"Je to predčasné," uviedli Spojené štáty, keď odmietli spoločné vyhlásenie. Na jeho prijatie vyzval ostatých 14 členských štátov rady ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia, dodali diplomati.



Sýrsky prezident Bašár Asad vyjadril v piatok už skôr spokojnosť s dohodou o prímerí v provincii Idlib na severozápade Sýrie, ktorú dosiahli vo štvrtok v Moskve ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan.



Dosiahnutie dohody o prímerí, ktoré sa má začať v piatok po polnoci, ohlásili Putin a Erdogan vo štvrtok po šiestich hodinách rokovaní v Moskve. Obe strany sa zároveň dohodli na vytvorení bezpečnej zóny pre civilné obyvateľstvo v provincii Idlib neďaleko hranice s Tureckom. Ide o poslednú baštu povstalcov bojujúcich proti silám sýrskeho prezidenta Asada.



Rusko a Turecko sa v roku 2018 dohodli na vytvorení demilitarizovanej zóny v Idlibe, ale sily sýrskeho prezidenta Asada sa snažia o opätovné dobytie tohto posledného veľkého regiónu, ktorý nemajú pod kontrolou.



V poslednom čase sa provincia Idlib stala dejiskom konfliktu medzi Tureckom, ktoré podporuje niektoré skupiny povstalcov, a sýrskym vládnym režimom podporovaným Ruskom. Pri minulotýždňovom nálete sýrskych vládnych síl podporovaných Ruskom v provincii Idlib zahynulo viac ako 30 príslušníkov tureckých ozbrojených síl, na čo Ankara reagovala odvetnými útokmi.