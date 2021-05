USA zablokovali návrh vyhlásenia BR OSN ku kríze na Blízkom východe

Na archívnej snímke americký minister zahraničných vecí Antony Blinken 24. marca 2021. Foto: TASR/AP

New York/Ramalláh 17. mája (TASR) - Spojené štáty v pondelok - už tretíkrát v priebehu týždňa - zablokovali prijatie spoločného vyhlásenia Bezpečnostnej rady (BR) OSN požadujúceho zastavenie izraelsko-palestínskych násilností a ochranu civilistov. Podľa agentúry AFP o tom informovali diplomatické zdroje.Text, ktorý vypracovali Čína, Tunisko a Nórsko, bol predložený na schválenie 15 členom BR OSN. Stalo sa tak v situácii, keď pokračujú vzájomné útoky medzi Izraelom a palestínskym pásmom Gazy a počet ich obetí už presiahol hranicu 200.USA podľa zdroja AFP naznačili, že v súčasnosti "" BR OSN.Text, ktorý má k dispozícii AFP, vyzýva na "".V texte sa spomína aj možné vysťahovanie palestínskych rodín z ich domovov vo východnom Jeruzaleme a v súvislosti s ním aj varovanie pred jednostrannými krokmi, ktoré môžu konflikt ďalej stupňovať.V návrhu sa oceňuje medzinárodné úsilie o deeskaláciu situácie - pričom chýba zmienka o USA - a opätovne sa zdôrazňuje podpora návrhu na koexistenciu dvoch štátov, čo Izraelčanom a Palestínčanom umožní "".Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok, počas návštevy v Kodani, uviedol, že Spojené štáty budú "". V mene USA tiež vyjadril pripravenosť "". Ubezpečil, že zintenzívnil svoje kontakty v rámci zákulisnej diplomacie.V rámci týchto snáh USA sa v pondelok americký vyslanec Hady Amr v Ramalláhu stretol s prezidentom palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbásom a ďalšími predstaviteľmi palestínskych hnutí.Cieľom Amrovej misie je nájsť podporu pre uzavretie prímeria medzi Izraelom a hnutím Hamas ovládajúcim pásmo Gazy, informoval spravodajský portál The Times of Israel.Podľa tohto zdroja bude kríze na Blízkom východe venované aj zasadnutie Valného zhromaždenia OSN, ktoré v pondelok zvolal jeho súčasný predsedajúci, turecký diplomat Volkan Bozkir. Zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok.