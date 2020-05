USA zabránili BR OSN hlasovať o rezolúcii o celosvetovom prímerí

New York 9. mája (TASR) - Spojené štáty v piatok zabránili na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) hlasovaniu o rezolúcii o celosvetovom prímerí počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, informovala agentúra AFP.



Text rezolúcie žiadal zastavenie ozbrojených konfliktov na celom svete, aby sa vlády mohli venovať riešeniu pandémie.



Spojené štáty zastavili proces, ktorý by viedol k hlasovaniu o rezolúcii. Dôvodom podľa AFP bola skutočnosť, že v rezolúcii bola zmienka o Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO).



Americký prezident Donald Trump WHO kritizoval pre jej nezvládnutie situácie okolo pandémie nového koronavírusu. V apríli nariadil pozastavenie platieb zo strany USA pre túto organizáciu.



Trump vyhlásil, že WHO v súvislosti s koronavírusom konala neskoro a dôverovala údajom čínskych úradov.



Prvé prípady koronavírusu zaznamenali koncom decembra 2019 v čínskej provincii Wu-chan. Nákaza sa odtiaľ postupne rozšírila takmer do celého sveta a spôsobila už viac ako 270.000 úmrtí.



Trump takisto čelí kritike za počiatočné podcenenie rozsahu pandémie v USA, pripomína AFP.



Generálny tajomník OSN António Guterres už viac ako mesiac žiada prímerie na celom svete a bojujúce strany vyzval, aby zložili zbrane a umožnili vojnou zmietaným krajinám bojovať s koronavírusom.