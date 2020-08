V USA začal nominačný snem demokratov

Washington 18. augusta (TASR) – V Spojených štátoch dnes začal štvordňový celoštátny nominačný zjazd Demokratickej strany, ktorý sa vzhľadom na koronavírusovú pandémiu po prvý raz koná prevažne online. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Bývalá prvá dáma USA Michelle Obamová na margo prezidentského kandidáta Joea Bidena vyhlásila, že tento politik vie, čo je treba na vyvedenie krajiny z krízy. Nominačný zjazd demokratov sa mal pôvodne konať v meste Milwaukee v štáte Wisconsin.



Obamová ďalej vyhlásila, že Biden bol počas osemročného prezidentského mandátu jej manžela Baracka Obamu úžasným viceprezidentom.



„Poznám Joea. Je to mimoriadne slušný človek, ktorého vedie jeho viera. Vie, čo je treba na záchranu ekonomiky, na zdolanie pandémie a na vedenie krajiny. Bude hovoriť pravdu a dôverovať vede," povedala Obamová, narážajúc na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého obviňujú z ignorovania vedeckých rád v boji proti pandémii.



Vermontský senátor a predstaviteľ progresívnej ľavice Bernie Sanders, ktorý bol Bidenovým konkurentom v boji o demokratickú nomináciu, uviedol: „Tieto voľby sú najdôležitejšími v moderných dejinách krajiny. V stávke je budúcnosť našej demokracie a budúcnosť našej planéty."



Sanders zdôraznil, že zvoliť Bidena za ďalšieho prezidenta USA je nevyhnutnosťou.



Nominačný zjazd vyvrcholí vo štvrtok, keď Biden oficiálne prijme nomináciu Demokratickej strany do novembrových volieb hlavy štátu a vystúpi s prejavom.



V tandeme s Joeom Bidenom bude v prezidentských voľbách kandidovať afroamerická senátorka Kamala Harrisová. V prípade Bidenovho volebného víťazstva by sa Harrisová stala americkou viceprezidentkou. Ide o prvú černošskú političku na prezidentskej kandidátke niektorej z hlavných amerických politických strán.