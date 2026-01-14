< sekcia Zahraničie
USA začali druhú fázu mierového plánu pre Pásmo Gazy, oznámil Witkoff
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Washington 14. januára (TASR) - Spojené štáty začali druhú fázu mierového plánu prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy, zameranú na odzbrojenie palestínskeho militantného hnutia Hamas, vytvorenie prechodnej technokratickej vlády a začiatok obnovy tejto palestínskej enklávy. Oznámil to v stredu Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.
