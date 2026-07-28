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USA začali s prehodnocovaním svojej vojenskej prítomnosti v Európe
Minister obrany USA Pete Hegseth svojim kolegom z NATO v júni povedal, že Washington plánuje takúto analýzu.
Autor TASR
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Washington 28. júla (TASR) - Spojené štáty začali v pondelok prehodnocovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe, oznámili americkí predstavitelia. Minister obrany USA Pete Hegseth svojim kolegom z NATO v júni povedal, že Washington plánuje takúto analýzu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Bude to skutočná revízia zameraná na zaistenie, aby sa NATO rýchlo a nezvratne uberalo smerom k tomu, že Európa prevezme hlavnú zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu,“ uviedol námestník amerického ministra obrany Elbridge Colby. „Výsledkom tejto revízie bude zrýchlenie prechodu NATO k silnejšej, spravodlivejšej a udržateľnejšej aliancii.“
Americký prezident Donald Trump opakovane kritizuje európskych spojencov za ich reakciu na jeho vojnu proti Iránu vrátane toho, že odmietli umožniť americkým silám využívať svoje základne počas tohto konfliktu.
Hegseth tiež pohrozil znížením financovania NATO, pokiaľ členovia Severoatlantickej aliancie nedosiahnu stanovené ciele výdavkov na obranu.
Washington dáva Európe jasne najavo, že si želá, aby tamojší členovia NATO prevzali hlavnú zodpovednosť za svoju obranu, keď sa pozornosť USA presúva na Čínu. V rámci tohto procesu už Pentagón spojencom oznámil, že celosvetovo redukuje počet vojenských prostriedkov, ktoré dáva k dispozícii pre operácie NATO.
„Bude to skutočná revízia zameraná na zaistenie, aby sa NATO rýchlo a nezvratne uberalo smerom k tomu, že Európa prevezme hlavnú zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu,“ uviedol námestník amerického ministra obrany Elbridge Colby. „Výsledkom tejto revízie bude zrýchlenie prechodu NATO k silnejšej, spravodlivejšej a udržateľnejšej aliancii.“
Americký prezident Donald Trump opakovane kritizuje európskych spojencov za ich reakciu na jeho vojnu proti Iránu vrátane toho, že odmietli umožniť americkým silám využívať svoje základne počas tohto konfliktu.
Hegseth tiež pohrozil znížením financovania NATO, pokiaľ členovia Severoatlantickej aliancie nedosiahnu stanovené ciele výdavkov na obranu.
Washington dáva Európe jasne najavo, že si želá, aby tamojší členovia NATO prevzali hlavnú zodpovednosť za svoju obranu, keď sa pozornosť USA presúva na Čínu. V rámci tohto procesu už Pentagón spojencom oznámil, že celosvetovo redukuje počet vojenských prostriedkov, ktoré dáva k dispozícii pre operácie NATO.