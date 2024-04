USA začali s výstavbou móla na zvýšenie dodávok pomoci do Gazy

Washington 26. apríla (TASR) - Armáda USA začala v Pásme Gazy s výstavbou móla s cieľom navýšiť dodávky potrebnej humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Oznámilo to vo štvrtok americké ministerstvo obrany, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



"Môžem potvrdiť, že vojenské plavidlá USA... začali s výstavbou počiatočných stupňov dočasného móla," uviedol hovorca Pentagónu Pat Ryder. Mólo by mohlo byť v prevádzke začiatkom mája a "v tejto chvíli je všetko na dobrej ceste", dodal.



Plány na výstavbu móla oznámil začiatkom marca americký prezident Joe Biden v reakcii na nedostatočný prílev humanitárnej pomoci do Pásma Gazy po zemi.



Zariadenie bude pozostávať z plošiny umiestnenej na mori na presun pomoci z väčších lodí na menšie plavidlá a z móla, po ktorom ju budú prepravovať na pevninu.



Izrael spustil vojenskú operáciu v Pásme Gazy v reakcii na útok hnutia Hamas na izraelské územie zo 7. októbra, pri ktorom zahynulo vyše 1150 ľudí a najmenej 250 bolo podľa izraelských úradov unesených. Odvetné kroky izraelskej armády v Pásme Gazy si odvtedy vyžiadali už viac ako 34.000 obetí, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze.