USA začínajú s presunom námornej pechoty z japonského ostrova Okinawa

Tokio 14. decembra (TASR) - Spojené štáty začali sťahovať tisíce príslušníkov svojej námornej pechoty z japonského ostrova Okinawa, oznámili v sobotu Tokio a Washington po desaťročiach množiacich sa sťažností miestnych obyvateľov na americkú vojenskú prítomnosť. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Spojené štáty v roku 2012 oznámili, že presunú 9000 príslušníkov námornej pechoty z tohto ostrova. Tamojšie komunity sa totiž sťažujú, že vojenské základne sú "nespravodlivou záťažou" - námietky sa týkajú od znečistenia životného prostredia po hluk a havárie vrtuľníkov.



Presun sa začal odchodom "malého oddielu približne 100 príslušníkov logistickej podpory námornej pechoty" na americké ostrovné územie Guam, uviedli japonské ministerstvo obrany a americká námorná pechota.



"Začiatok presunu na Guam znamená prvú fázu odchodu námornej pechoty na miesta mimo Japonska," uvádza sa v spoločnom vyhlásení Tokia a Washingtonu.



Na Okinawe, ktorá sa nachádza na strategickom mieste východne od Taiwanu, ktorý sa stal ohniskom napätia medzi Spojenými štátmi a Čínou, je v súčasnosti približne 19.000 príslušníkov americkej námornej pechoty.



Peking tvrdí, že Taiwan je súčasťou jeho územia, a nevylučuje použitie sily na to, aby dostal tento samosprávny ostrov pod svoju kontrolu.



Washington je najdôležitejším podporovateľom Taiwanu a jeho najväčším dodávateľom zbraní, ale dlhodobo zachováva "strategickú nejednoznačnosť", pokiaľ ide o možnosť podporiť ho pozemnými silami, uvádza AFP.



Deväťtisíc presunutých príslušníkov námornej pechoty by sa malo presunúť na iné miesto v Tichom oceáne - na Guam, Havaj alebo do Austrálie, uviedli Spojené štáty.



Okinawa tvorí len 0,6 percenta územia Japonska, ale je na nej umiestnená viac ako polovica z 50.000 amerických vojakov, ktorí sú v tejto krajine nasadení.