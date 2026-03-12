< sekcia Zahraničie
USA začínajú vyšetrovanie svojich hlavných obchodných partnerov
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa spúšťa vyšetrovania zamerané na nadmernú výrobnú kapacitu v priemysle a na dovoz tovarov vyrobených pomocou nútenej práce.
Autor TASR
Washington 12. marca (TASR) – Spojené štáty v stredu oznámili spustenie nových vyšetrovaní, ktoré sa zameriavajú na údajné nekalé obchodné praktiky desiatok krajín a môžu viesť k uvaleniu ďalších ciel, uviedla v noci na štvrtok agentúra AFP.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa spúšťa vyšetrovania zamerané na nadmernú výrobnú kapacitu v priemysle a na dovoz tovarov vyrobených pomocou nútenej práce. Novinárom to oznámil obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer.
Vyšetrovanie nadmernej priemyselnej kapacity sa zameria okrem iného na Európsku úniu, Čínu, Japonsko a Indiu, ale aj na Singapur, Švajčiarsko, Južnú Kóreu, Vietnam, Taiwan či Mexiko. Podľa Greera sa bude týkať ekonomík, pri ktorých existujú dôkazy o štrukturálnej nadprodukcii v rôznych priemyselných odvetviach. Takýto krok by podľa AFP mohol vyvolať napätie vo vzťahoch s obchodnými partnermi USA.
Greer zároveň pripomenul, že mnohé z dotknutých krajín uzavreli s Washingtonom dohody o clách, tieto dohody sú však podľa neho od vyšetrovaní „nezávislé“.
Dodal, že cieľom obchodnej politiky prezidenta Trumpa je ochrana pracovných miest v USA a zabezpečenie spravodlivého obchodu. „Ak bude potrebné uvaliť clá, aby sme tento problém vyriešili, urobíme to,“ povedal.
Druhé vyšetrovanie zamerané na dovoz tovarov vyrobených pomocou nútenej práce by podľa Greera mohlo zasiahnuť približne 60 obchodných partnerov USA. Podľa jeho slov nejde o vnútorné podmienky v jednotlivých krajinách, ale o to, či majú zavedené zákony zakazujúce dovoz takýchto výrobkov.
Najvyšší súd USA pred niekoľkými týždňami zrušil Trumpove globálne clá s odôvodnením, že prezident pri ich zavedení prekročil svoje právomoci. Trump následne zaviedol nové desaťpercentné clo na dovoz, ktoré má platiť do 24. júla, kým vláda pripraví trvalejšie opatrenia.
Obe vyšetrovania oznámené v stredu vedie Úrad obchodného splnomocnenca USA (USTR) podľa paragrafu 301 zákona o obchode z roku 1974. Na základe rovnakého ustanovenia Trump počas svojho prvého funkčného obdobia uvalil clá na čínske výrobky, z ktorých mnohé platia doteraz.
Greer dodal, že Washington zvažuje aj ďalšie vyšetrovania zamerané na konkrétne krajiny a že vyšetrovanie vedené v súčasnosti chce uzavrieť čo najrýchlejšie, ideálne ešte pred vypršaním dočasných ciel.
