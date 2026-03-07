< sekcia Zahraničie
USA začínajú využívať britské základne na obranné operácie proti Iránu
Tieto základne sa nachádzajú vo Fairforde v grófstve Gloucestershire v západnom Anglicku a v britsko-americkom komplexe Diego García na Čagoských ostrovoch v Indickom oceáne.
Autor TASR
Londýn 7. marca (TASR) - Spojené štáty začali počas vojny na Blízkom východe využívať britské základne na určité operácie proti Iránu, oznámila v sobotu vláda v Londýne. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.
Britské ministerstvo obrany uviedlo, že USA začali využívať vojenské základne na „špecifické obranné operácie s cieľom zabrániť Iránu v odpaľovaní rakiet do regiónu“.
Britský premiér Keir Starmer nahneval amerického prezidenta Donalda Trumpa, keď spočiatku odmietol akúkoľvek úlohu v americko-izraelskej vojne s Iránom, ktorá sa začala 28. februára. Neskôr súhlasil s požiadavkou USA využiť dve britské vojenské základne na „špecifické a obmedzené obranné účely“.
Tieto základne sa nachádzajú vo Fairforde v grófstve Gloucestershire v západnom Anglicku a v britsko-americkom komplexe Diego García na Čagoských ostrovoch v Indickom oceáne.
Starmer, bývalý právnik v oblasti ľudských práv, obhajoval svoje pôvodné rozhodnutie tým, že akékoľvek rozhodnutie Spojeného kráľovstva „musí mať vždy zákonný základ a premyslený plán“. Starmer tiež trval na tom, že mal pravdu, keď zmenil svoj postoj, pretože odvetné útoky Iránu raketami a dronmi na americko-izraelské údery ohrozili britské záujmy a spojencov v regióne.
Poslanci vládnucej Labouristickej strany pod vedením Starmera sú naďalej „prenasledovaní“ katastrofálnou podporou bývalého premiéra Tonyho Blaira pre inváziu do Iraku pod vedením USA v roku 2003.
Prieskum spoločnosti Survation, do ktorého sa zapojilo 1045 Britov, ukázal, že 56 percent respondentov sa domnieva, že Starmer urobil správne, keď sa Británia nezapojila do počiatočných útokov. Iba 27 percent opýtaných sa domnieva, že urobil chybu.
Britské ministerstvo obrany uviedlo, že USA začali využívať vojenské základne na „špecifické obranné operácie s cieľom zabrániť Iránu v odpaľovaní rakiet do regiónu“.
Britský premiér Keir Starmer nahneval amerického prezidenta Donalda Trumpa, keď spočiatku odmietol akúkoľvek úlohu v americko-izraelskej vojne s Iránom, ktorá sa začala 28. februára. Neskôr súhlasil s požiadavkou USA využiť dve britské vojenské základne na „špecifické a obmedzené obranné účely“.
Tieto základne sa nachádzajú vo Fairforde v grófstve Gloucestershire v západnom Anglicku a v britsko-americkom komplexe Diego García na Čagoských ostrovoch v Indickom oceáne.
Starmer, bývalý právnik v oblasti ľudských práv, obhajoval svoje pôvodné rozhodnutie tým, že akékoľvek rozhodnutie Spojeného kráľovstva „musí mať vždy zákonný základ a premyslený plán“. Starmer tiež trval na tom, že mal pravdu, keď zmenil svoj postoj, pretože odvetné útoky Iránu raketami a dronmi na americko-izraelské údery ohrozili britské záujmy a spojencov v regióne.
Poslanci vládnucej Labouristickej strany pod vedením Starmera sú naďalej „prenasledovaní“ katastrofálnou podporou bývalého premiéra Tonyho Blaira pre inváziu do Iraku pod vedením USA v roku 2003.
Prieskum spoločnosti Survation, do ktorého sa zapojilo 1045 Britov, ukázal, že 56 percent respondentov sa domnieva, že Starmer urobil správne, keď sa Británia nezapojila do počiatočných útokov. Iba 27 percent opýtaných sa domnieva, že urobil chybu.