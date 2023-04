USA začnú v najbližších týždňoch cvičiť Ukrajincov obsluhovať tanky

Ramstein 21. apríla (TASR) — Spojené štáty začnú v najbližších týždňoch cvičiť ukrajinských vojakov obsluhovať americké bojové tanky Abrams. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov USA.



Podľa ich vyjadrení koncom mája dorazí do výcvikového priestoru americkej armády Grafenwöhr v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko 31 tankov typu Abrams. Výcvik približne 250 ukrajinských vojakov sa začne o niekoľko týždňov nato a bude zahŕňať ich používanie, opravu a údržbu. Potrvať by mal zhruba desať týždňov.



Pripravovaný výcvik je podľa citovaných zdrojov súčasťou snáh Washingtonu, aby sa tieto moderné bojové vozidlá dostali na ukrajinské bojiská čo najskôr. Oficiálne oznámenie sa očakáva ešte v priebehu piatka, keď na leteckej základni Ramstein v Nemecku prebieha zasadnutie tzv. kontaktnej skupiny na obranu Ukrajiny.



Počas avizovaného výcviku budú používané iné abramsy než tie, ktoré majú byť dodané Ukrajincom a ktoré sa zatiaľ pripravujú v USA, aby mohli byť nasadené do bojov a vyhovovali požiadavkám Kyjeva. Podľa plánu by sa mal výcvik ukončiť zároveň s prípravou tankov, aby sa mohli aj s ukrajinskými posádkami okamžite presunúť na front, uvádza AP.



Po úvodnom desaťtýždňovom kurze by mohol nasledovať ešte dodatočný výcvik zameraný na boj a manévrovanie s tankami Abrams, uviedli nemenovaní americkí činitelia.



Podľa pôvodného plánu mali USA poskytnúť Ukrajine 31 tankov novšieho typu M1A2 Abrams, no ich výroba a dodanie by mohli trvať jeden až dva roky. Padlo preto rozhodnutie poslať staršiu verziu M1A1, ktoré je možné vyčleniť zo zásob americkej armády a pre ukrajinských vojakov bude ľahšie naučiť sa ich obsluhovať a robiť ich údržbu.