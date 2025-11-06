< sekcia Zahraničie
USA začnú v OSN rokovať o mandáte pre medzinárodné sily v Pásme Gazy
USA návrh rezolúcie predložili členom rady v stredu večer s tým, že má regionálnu podporu Egypta, Kataru, Saudskej Arábie, Turecka a Spojených arabských emirátov.
Autor TASR
New York 6. novembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN začne vo štvrtok rokovať o rezolúcii, ktorá by odobrila mierový plán prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy. Obsahuje dvojročný mandát pre dočasný správny orgán a medzinárodné stabilizačné sily. Pre agentúru Reuters to povedal predstaviteľ USA, informuje TASR.
USA návrh rezolúcie predložili členom rady v stredu večer s tým, že má regionálnu podporu Egypta, Kataru, Saudskej Arábie, Turecka a Spojených arabských emirátov.
"Posolstvom je: ak región v tomto s nami súhlasí a ak región súhlasí s tým, ako je táto rezolúcia sformulovaná, potom si myslíme, že by mala súhlasiť aj táto rada," povedal pre Reuters pod podmienkou anonymity vysokopostavený predstaviteľ americkej vlády. Hlasovať by sa podľa neho malo čo najskôr, v priebehu týždňov, nie mesiacov.
Návrh rezolúcie by podľa Reuters schválil, aby prechodná správa Gazy, tzv. Rada mieru, vytvorila dočasné Medzinárodné stabilizačné sily (ISF) v Gaze, ktoré by na uplatnenie svojho mandátu mohli "použiť všetky potrebné opatrenia".
ISF by mali za úlohu ochraňovať civilistov, operácie humanitárnej pomoci a zabezpečovať pohraničné oblasti spolu s Izraelom, Egyptom a "novovycvičenou a preverenou palestínskou políciou".
Na starosti by mali "zaistenie procesu demilitarizácie Pásma Gazy vrátane zničenia a prevencie obnovy vojenskej, teroristickej a útočnej infraštruktúry, ako aj trvalé vyradenie zbraní neštátnych ozbrojených skupín".
Zdroj Reuters uviedol, že podľa návrhu rezolúcie by ISF mohli odzbrojiť militantov hnutia Hamas, od ktorého USA naďalej očakávajú splnenie dohody a vzdanie sa zbraní. Hamas dosiaľ neuviedol, či bude súhlasiť z odzbrojením, ktoré v minulosti odmietal.
Izrael a Hamas sa pred mesiacom dohodli na prvej fáze Trumpovho 20-bodového plánu pre Gazu, ktorá zahŕňa prímerie po dvojročnej vojne a prepustenie izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov. Trumpov plán je prílohou navrhovanej rezolúcie OSN.
