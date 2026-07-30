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USA zadali Lockheed Martin zákazku na strely Patriot
Dodatočná zmluva v hodnote 53,86 miliardy dolárov pokrýva nasledujúce sedemročné obdobie.
Autor TASR
Washington 30. júla (TASR) - Americké ministerstvo obrany (Pentagón) v stredu oznámilo, že zadalo zbrojárskej spoločnosti Lockheed Martin zákazku na výrobu striel PAC-3 pre systémy protivzdušnej obrany Patriot v hodnote 58,6 miliardy dolárov. Rekordný kontrakt má v priebehu nasledujúcich siedmich rokov zabezpečiť strojnásobenie výroby. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg, píše TASR.
Konflikty vo svete vyčerpali zásoby munície armády Spojených štátov, ktoré veľké množstvá striel dodali svojim spojencom a zároveň ich použili aj vo svojej vlastnej vojenskej operácii proti Iránu.
Dohoda s Pentagónom rozširuje pôvodne ročnú zmluvu v hodnote 4,7 miliardy dolárov, ktorú firma Lockheed Martin získala v apríli. Dodatočná zmluva v hodnote 53,86 miliardy dolárov pokrýva nasledujúce sedemročné obdobie.
Cieľom podľa Bloombergu je zvýšiť výrobu PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3 MSE) z približne 600 rakiet ročne na zhruba 2000 do roku 2030. Jeden kus týchto ťažko nahraditeľných striel stojí približne štyri milióny dolárov. Používajú sa predovšetkým na zneškodňovanie balistických rakiet, striel s plochou dráhou letu či lietadiel.
O strely pre systémy Patriot dlhodobo z dôvodu kritického nedostatku žiada Ukrajina, ktorej pomáhajú odrážať ruské útoky balistickými raketami. Americký prezident Donald Trump nedávno naznačil, že USA poskytnú Ukrajine licenciu na výrobu týchto striel.
Konflikty vo svete vyčerpali zásoby munície armády Spojených štátov, ktoré veľké množstvá striel dodali svojim spojencom a zároveň ich použili aj vo svojej vlastnej vojenskej operácii proti Iránu.
Dohoda s Pentagónom rozširuje pôvodne ročnú zmluvu v hodnote 4,7 miliardy dolárov, ktorú firma Lockheed Martin získala v apríli. Dodatočná zmluva v hodnote 53,86 miliardy dolárov pokrýva nasledujúce sedemročné obdobie.
Cieľom podľa Bloombergu je zvýšiť výrobu PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3 MSE) z približne 600 rakiet ročne na zhruba 2000 do roku 2030. Jeden kus týchto ťažko nahraditeľných striel stojí približne štyri milióny dolárov. Používajú sa predovšetkým na zneškodňovanie balistických rakiet, striel s plochou dráhou letu či lietadiel.
O strely pre systémy Patriot dlhodobo z dôvodu kritického nedostatku žiada Ukrajina, ktorej pomáhajú odrážať ruské útoky balistickými raketami. Americký prezident Donald Trump nedávno naznačil, že USA poskytnú Ukrajine licenciu na výrobu týchto striel.