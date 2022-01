V USA zadržali muža, ktorý sa v mene Krista vyhrážal útokom na Bidena

Washington 31. januára (TASR) - Agenti Tajnej služby Spojených štátov (USSS) zadržali v sobotu na parkovisku reštaurácie v Hagerstowne v štáte Maryland muža, ktorý sa vyhrážal fyzickým útokom na amerického prezidenta Joea Bidena. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Scott Merryman zo štátu Kansas na seba najprv upozornil vyhrážkami na Facebooku, kde Bidena označil za "antikrista", ktorý utrpí "smrteľné zranenie hlavy". "Tú ranu zasadím v Kristovom mene," napísal.



Podľa súdnych dokumentov Merryman minulý týždeň v utorok zatelefonoval polícií v meste Independence v štáte Kansas a oznámil, že ide do hlavného mesta za prezidentom.



V stredu ho telefonicky kontaktoval agent USSS, ktorá zodpovedá za ochranu prezidenta USA. V tomto rozhovore sa vyhrážal, že "odreže hlavu hadovi v srdci tejto krajiny". Poprel však, že by mal na mysli Bidena.



Po zatknutí boli u Merrymana zaistené tri náboje a ďalekohľad, avšak žiadne zbrane. Pred sudcu predstúpi v pondelok.



Odkedy bol vo funkcii prezidenta Donald Trump, výrazne sa zradikalizovala rétorika najmä v tábore voličov republikánov. Bezpečnostné zložky opakovane varujú, že niektoré jeho časti by mohli vykonať skutočné útoky na politikov.



V tejto súvislosti prebieha vyšetrovanie útoku Trumpových prívržencov na Kapitol zo 6. januára 2021, keď mal byť vo funkcii prezidenta potvrdený Biden. Zaoberá sa najmä otázkou, či Trump ich k nemu nevyprovokoval svojím prejavom, v ktorom zopakoval nepodložené tvrdenia o podvodoch vo voľbách. Samotný Trump čelil impeachmentu, ktorý však zmarili republikáni.