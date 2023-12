Zadržali muža, ktorý strieľal pred synagógou v štáte New York

Albany 8. decembra (TASR) - Polícia v americkom štáte New York zadržala muža, ktorý vo štvrtok strieľal pri synagóge v meste Albany len niekoľko hodín pred židovského sviatku svetiel Chanuka. TASR o tom informuje v piatok na základe správ agentúr AFP a AP.



Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová uviedla, že 28-ročného, miestneho obyvateľa si všimli svedkovia, keď sa prechádzal okolo synagógy a správal sa "veľmi podozrivo". Následne podľa polície dvakrát vystrelil z brokovnice, pričom sa vyhrážal ľuďom naokolo.



V budove synagógy sa v čase udalosti nachádzala skupina detí v predškolskom veku. Objekt počas incidentu, ktorý si nevyžiadal žiadne zranenia, preventívne uzavreli a deti následne odovzdali rodičom.



Muž odhodil brokovnicu skôr než na miesto dorazili policajti, ktorí ho vzali do väzby. "Podľa zasahujúcich príslušníkov (pri zatýkaní) povedal 'Slobodná Palestína'," povedal podľa AP šéf polície v Albany Eric Hawkins.



"Nebudeme diskutovať o bezpečnosti židovských obyvateľov New Yorku. Akýkoľvek čin, či už verbálny alebo fyzický, akýkoľvek antisemitský čin je neakceptovateľný," uviedla Hochulová v spojitosti s konaním zadržaného muža, ktorého totožnosť nebola zverejnená.



"Newyorčania odmietajú nenávisť, antisemitizmus aj islamofóbiu," dodala s tým, že miestna polícia bude počas osem dní trvajúceho sviatku Chanuka vo zvýšenej pohotovosti.



Celá udalosť, ku ktorej došlo okolo 14.00 h miestneho času, len niekoľko hodín pred začiatkom Chanuky, sa vyšetruje ako trestný čin spáchaný z nenávisti. Nič pritom nenasvedčuje, že by boli do incidentu zapojené ešte ďalšie osoby. Prípadom sa okrem miestnych orgánov začal zaoberať aj americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).



Hochulová aj Eric Adams, starosta mesta New York, ktoré sa nachádza približne 150 kilometrov na juh od Albany, sa po začatí vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas zúčastnili na viacerých demonštráciách na podporu Izraela a amerických Židov.