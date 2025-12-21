Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA zadržali pri pobreží Venezuely druhý tanker za 24 hodín

Autor TASR
Washington 21. decembra (TASR) — Pobrežná stráž USA v nedeľu zadržala ďalšiu loď v medzinárodných vodách pri pobreží Venezuely. Pre agentúru Reuters to uviedli dvaja americkí vládni predstavitelia, ktorí si želali zostať v anonymite. Konkrétne miesto operácie nešpecifikovali. Biely dom sa k tejto správe bezprostredne nevyjadril.

Agentúra Bloomberg informovala, že americké sily vstúpili na palubu ropného tankera plaviaceho sa pod panamskou vlajkou, na ktorý USA uvalili sankcie a smeroval do Venezuely po náklad.

Ide o druhú takúto operáciu počas tohto víkendu. Americká ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová potvrdila, že v sobotu bol medzinárodných vodách pri pobreží Venezuely zadržaný ropný tanker Centuries s nákladom z tejto krajiny. Loď je podľa Noemovej podozrivá z prepravy ropy podliehajúcej sankciám USA.

Loď Centuries sa v čase zadržania plavila pod panamskou vlajkou, no údajne sa v posledných piatich rokoch plavila aj pod vlajkami Grécka a Libérie.

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová to označila za „závažný čin medzinárodného pirátstva“ a obvinila USA z „krádeže a únosu“ lode a „násilného zmiznutia posádky“. Avizovala, že prípad bude nahlásený Bezpečnostnej rade OSN.

Hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová uviedla, že tanker plával „pod falošnou vlajkou“ a je súčasťou venezuelskej tieňovej flotily, ktorá sa využíva na pašovanie „ukradnutej ropy a financovanie narkoteroristického Madurovho režimu“.

Americký prezident Donald Trump minulý týždeň nariadil úplnú blokádu všetkých sankcionovaných ropných tankerov, ktoré smerujú do Venezuely alebo ju opúšťajú.

Už 10. decembra USA zaistili v Karibskom mori ropný tanker Skipper, na ktorý americké ministerstvo financií uvalilo v roku 2022 sankcie za to, že bol údajne súčasťou tzv. tieňovej flotily plavidiel nelegálne prepravujúcich ropu.
