USA zadržali pri pobreží Venezuely druhý tanker za 24 hodín
Autor TASR
Washington 21. decembra (TASR) — Pobrežná stráž USA v nedeľu zadržala ďalšiu loď v medzinárodných vodách pri pobreží Venezuely. Pre agentúru Reuters to uviedli dvaja americkí vládni predstavitelia, ktorí si želali zostať v anonymite. Konkrétne miesto operácie nešpecifikovali. Biely dom sa k tejto správe bezprostredne nevyjadril.
Agentúra Bloomberg informovala, že americké sily vstúpili na palubu ropného tankera plaviaceho sa pod panamskou vlajkou, na ktorý USA uvalili sankcie a smeroval do Venezuely po náklad.
Ide o druhú takúto operáciu počas tohto víkendu. Americká ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová potvrdila, že v sobotu bol medzinárodných vodách pri pobreží Venezuely zadržaný ropný tanker Centuries s nákladom z tejto krajiny. Loď je podľa Noemovej podozrivá z prepravy ropy podliehajúcej sankciám USA.
Loď Centuries sa v čase zadržania plavila pod panamskou vlajkou, no údajne sa v posledných piatich rokoch plavila aj pod vlajkami Grécka a Libérie.
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová to označila za „závažný čin medzinárodného pirátstva“ a obvinila USA z „krádeže a únosu“ lode a „násilného zmiznutia posádky“. Avizovala, že prípad bude nahlásený Bezpečnostnej rade OSN.
Hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová uviedla, že tanker plával „pod falošnou vlajkou“ a je súčasťou venezuelskej tieňovej flotily, ktorá sa využíva na pašovanie „ukradnutej ropy a financovanie narkoteroristického Madurovho režimu“.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň nariadil úplnú blokádu všetkých sankcionovaných ropných tankerov, ktoré smerujú do Venezuely alebo ju opúšťajú.
Už 10. decembra USA zaistili v Karibskom mori ropný tanker Skipper, na ktorý americké ministerstvo financií uvalilo v roku 2022 sankcie za to, že bol údajne súčasťou tzv. tieňovej flotily plavidiel nelegálne prepravujúcich ropu.
