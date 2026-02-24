Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA zadržali v Indickom oceáne ďalší sankciovaný ropný tanker

Tanker Bertha zaistili pre pokus porušiť sankcie voči Iránu.

Autor TASR
Washington 24. februára (TASR) - Americké ozbrojené sily zadržali v Indickom oceáne ropný tanker Bertha pre pokus porušiť sankcie voči Iránu. Oznámilo to v utorok ministerstvo obrany na platforme X, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

„V noci sa americké sily... nalodili na loď Bertha bez incidentov v oblasti zodpovednosti indopacifického velenia USA (INDOPACOM). Loď prevádzkovala svoju činnosť v rozpore s karanténou sankcionovaných lodí v Karibiku, ktorú zaviedol prezident Trump, a pokúsila sa uniknúť,“ objasnil Pentagón v príspevku na X.

„Sledovali sme ju od Karibiku po Indický oceán a zastavili sme ju,“ dodalo ministerstvo.

Tanker Bertha sa plavil pod vlajkou Cookových ostrovov. Podľa amerického Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) bol zaradený na sankčný zoznam proti Iránu 3. decembra 2024 (program IRAN-EO13902).

Podľa údajov MarineTraffic bolo sledovacie zariadenie AIS na lodi naposledy aktívne v utorok v blízkosti Maldív.
