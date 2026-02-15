< sekcia Zahraničie
USA zadržali v Indickom oceáne tanker, ktorý unikol z Karibiku
Vlani v decembri Trump nariadil blokádu ropných tankerov smerujúcich do a z Venezuely. Doteraz bolo zadržaných najmenej deväť lodí.
Autor TASR
Washington 15. februára (TASR) — Príslušníci amerických síl vstúpili v noci na nedeľu v Indickom oceáne na palubu ropného tankera, ktorý porušil blokádu sankcionovaných plavidiel v Karibiku nariadenú prezidentom Donaldom Trumpom a opustil tento región. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na ministerstvo obrany USA.
Loď Veronica III plaviaca sa pod panamskou vlajkou sa „pokúsila ignorovať blokádu nariadenú prezidentom Trumpom – v nádeji, že sa jej podarí uniknúť. Sledovali sme ju z Karibiku až do Indického oceánu, priblížili sa a zastavili sme ju,“ uviedol Pentagón na platforme X.
K príspevku je pripojené 30-sekundové video zachytávajúce amerických vojakov, ako nastupujú do vrtuľníka a potom na palube tankera.
Podobným spôsobom sa americkí vojaci nalodili 9. februára na palubu tankera Aquila II, ktorý podľa Pentagónu takisto bez povolenia odplával z Karibského mora. Loď prevážala asi 700.000 barelov venezuelskej ropy určenej pre Čínu.
Vlani v decembri Trump nariadil blokádu ropných tankerov smerujúcich do a z Venezuely. Doteraz bolo zadržaných najmenej deväť lodí.
Washington sa snaží kontrolovať produkciu, spracovanie a distribúciu venezuelskej ropy od zadržania prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky americkými silami 3. januára. Tanker Veronica III opustil Venezuelu v ten istý deň, pričom podľa stránky TankersTrackers.com preváža približne 1,9 milióna barelov ropy. Podľa webovej stránky Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) spadajúceho pod americké ministerstvo financií podlieha sankciám USA týkajúcim sa Iránu.
