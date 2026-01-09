< sekcia Zahraničie
USA zadržali v Karibiku ďalší ropný tanker

Autor TASR
Washington 9. januára (TASR) - Spojené štáty v piatok v Karibskom mori zadržali tanker Olina, potvrdila americká armáda. Ide už o piatu podobnú akciu v uplynulých týždňoch, ktorou sa Washington snaží kontrolovať vývoz venezuelskej ropy, píše TASR podľa agentúry Reuters a televízie NBC News.
Americká armáda na platforme X uviedla, že je „neochvejná vo svojej misii brániť USA ukončením nezákonných činností a obnovením bezpečnosti na západnej pologuli“.
Tanker Olina sa podľa databázy plavidiel Equasis plavil údajne pod vlajkou Východného Timoru. Loď pôvodne vyplávala z Venezuely a následne sa vrátila do oblasti, kde bola zachytená, uvádza agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené s týmto prípadom.
Podľa americkej ministerky vnútornej bezpečnosti Kristi Noemovej bol tanker „podozrivý z prepravy ropy podliehajúcej embargu“. Loď údajne odplávala z Venezuely v snahe vyhnúť sa americkým jednotkám, dodala Noemová.
Britská spoločnosť Vanguard, ktorá sa zaoberá riadením rizík spojených s námornou plavbou a prevádzkou lodí, uviedla, že sledovacie zariadenie AIS na lodi bolo naposledy aktívne pred 52 dňami vo venezuelskej výlučnej ekonomickej zóne severovýchodne od ostrova Curacao.
„Zadržanie lode je výsledkom dlhodobého prenasledovania tankerov spojených so sankcionovanými dodávkami venezuelskej ropy v tejto oblasti,“ dodala spoločnosť Vanguard.
Tanker Olina opustil Venezuelu minulý týždeň s plným nákladom ropy ako súčasť flotily - krátko po zadržaní venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Loď s nákladom sa vracala do Venezuely po tom, ako USA zablokovali vývoz venezuelskej ropy, uviedol zdroj Reuters.
Sankcie na tento tanker uvalili Spojené štáty ešte v januári 2025 - plavidlo sa vtedy volalo Minerva M. Podľa Washingtonu patril k tieňovej flotile lodí, ktoré sa plavia s minimálnou reguláciou či poistením, dodáva agentúra.
