USA zadržali v Karibiku ďalší ropný tanker
Autor TASR
Washington 20. januára (TASR) - Spojené štáty zadržali v Karibskom mori ďalší ropný tanker spájaný s Venezuelou. Ide o siedmu loď zadržanú odvtedy, ako prezident USA Donald Trump vyhlásil blokádu takýchto plavidiel v snahe zabrániť im v plavbe do Venezuely alebo z nej. V utorok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Loď bola identifikovaná ako plavidlo Sagitta. Podľa americkej armády jej posádka „konala v rozpore s blokádou sankcionovaných plavidiel, ktorú zaviedol prezident Trump.“ Loď bola zadržaná „bez incidentov“, uvádza sa v príspevku Južného velenia amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) zverejnenom na sieti X.
Trump vyhlásil blokádu sankcionovaných ropných tankerov smerujúcich do Venezuely alebo z nej 16. decembra 2025 prostredníctvom svojho príspevku na sociálnej sieti, v ktorom oznámil „totálnu a kompletnú“ blokádu týchto plavidiel.
Toto vyhlásenie sa považuje za formálne začatie blokádnych opatrení, ktoré USA následne v praxi vynucujú zadržiavaním alebo vynúteným zastavením a kontrolou tankerov v Karibskom mori, ak porušujú americké sankcie.
